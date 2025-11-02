Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ОПЕК+ представили новые графики компенсации перепроизводства нефти - 02.11.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ представили новые графики компенсации перепроизводства нефти
энергетика
нефть
ирак
казахстан
оман
опек
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ с добровольными ограничениями представили обновленные графики компенсации перепроизводства нефти в период с октября 2025 года по конец июня 2026 года суммарно на 4,621 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения ОПЕК. "В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе виртуальной встречи, проведенной восемью странами с дополнительными добровольными корректировками, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 5 октября 2025 года, Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций", - говорится в сообщении. График компенсаций коснулся Ирака, ОАЭ, Казахстана, Омана и России. В частности, теперь Россия завершает компенсацию сверхдобычи уже с ноября, а не в декабре, как в прошлом графике. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Также на 137 тысяч баррелей от уровня октября страны увеличивают нефтепроизводство в ноябре. По итогам встречи в воскресенье страны приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановить увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. Однако все эти решения не учитывают графики компенсаций. Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных обновленного графика возмещения перепроизводства, фактически разрешенный уровень добычи ОПЕК+ вырастет в ноябре на 86 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, в декабре - на 100 тысяч баррелей в сутки. В январе же максимальный объем сократится от уровня декабря на 119 тысяч баррелей, в феврале - еще на 181 тысячу от января, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки от февраля.
ирак
казахстан
оман
нефть, ирак, казахстан, оман, опек
Энергетика, Нефть, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОМАН, ОПЕК
23:53 02.11.2025
 
Страны ОПЕК+ представили новые графики компенсации перепроизводства нефти

Страны ОПЕК+ представили обновленные графики компенсации перепроизводства нефти

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ с добровольными ограничениями представили обновленные графики компенсации перепроизводства нефти в период с октября 2025 года по конец июня 2026 года суммарно на 4,621 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения ОПЕК.
"В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе виртуальной встречи, проведенной восемью странами с дополнительными добровольными корректировками, включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 5 октября 2025 года, Секретариат ОПЕК получил обновленные планы компенсаций", - говорится в сообщении.
График компенсаций коснулся Ирака, ОАЭ, Казахстана, Омана и России. В частности, теперь Россия завершает компенсацию сверхдобычи уже с ноября, а не в декабре, как в прошлом графике.
Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Также на 137 тысяч баррелей от уровня октября страны увеличивают нефтепроизводство в ноябре.
По итогам встречи в воскресенье страны приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановить увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. Однако все эти решения не учитывают графики компенсаций.
Как следует из расчетов РИА Новости на основе данных обновленного графика возмещения перепроизводства, фактически разрешенный уровень добычи ОПЕК+ вырастет в ноябре на 86 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, в декабре - на 100 тысяч баррелей в сутки. В январе же максимальный объем сократится от уровня декабря на 119 тысяч баррелей, в феврале - еще на 181 тысячу от января, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки от февраля.
ЭнергетикаНефтьИРАККАЗАХСТАНОМАНОПЕК
 
 
