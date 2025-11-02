https://1prime.ru/20251102/opek-864165620.html
ОПЕК+ решила увеличить уровень нефтедобычи в декабре
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановят увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью, сообщила ОПЕК."Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года", - говорится в сообщении."После декабря, в связи с сезонностью, восемь стран также решили приостановить рост производства в январе, феврале и марте 2026 года", - добавляется в сообщении.
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановят увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью, сообщила ОПЕК.
"Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, восемь стран-участниц приняли решение о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка будет реализована в декабре 2025 года", - говорится в сообщении
"После декабря, в связи с сезонностью, восемь стран также решили приостановить рост производства в январе, феврале и марте 2026 года", - добавляется в сообщении.
Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября