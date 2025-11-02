Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября - 02.11.2025, ПРАЙМ
Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября
Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T19:33+0300
2025-11-02T19:33+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 30 ноября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
19:33 02.11.2025
 
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 30 ноября, говорится в коммюнике организации.
"Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
