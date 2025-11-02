https://1prime.ru/20251102/opek-864165822.html

Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября

Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября - 02.11.2025, ПРАЙМ

Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября

Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ,... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T19:33+0300

2025-11-02T19:33+0300

2025-11-02T19:33+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

оаэ

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82893/37/828933774_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_88a281283d93ceaf28d2b535cc55d03b.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 30 ноября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.

https://1prime.ru/20251102/opek-864165620.html

саудовская аравия

ирак

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек