Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября
Восьмерка ОПЕК+ планируют провести следующую встречу 30 ноября
2025-11-02T19:33+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) планируют провести следующую встречу 30 ноября, говорится в коммюнике организации. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсаций. Восемь стран встретятся 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
2025
