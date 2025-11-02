https://1prime.ru/20251102/opek-864166189.html

ОПЕК+ разрешено нарастить нефтедобычу на 101 тысячу баррелей в сутки

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восьмерке ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) фактически разрешено с учетом графиков компенсаций перепроизводства нарастить добычу максимум на 101 тысячу баррелей в сутки в декабре относительно ноября, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.В воскресенье восьмерка "добровольцев" договорилась увеличить в следующем месяце предел нефтедобычи без учета графика компенсаций на 137 тысяч баррелей в сутки, а затем сделать паузу в наращивании добычи в первом квартале 2026 года. Однако страны также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, страны должны возместить превышение разрешенных уровней добычи до июля 2026 года суммарно на 4,68 миллиона баррелей в сутки.Согласно материалам, ОПЕК+ установил на ноябрь максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в 33,154 миллиона баррелей в сутки. При этом в текущем месяце они должны компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 266 тысяч баррелей в сутки. То есть фактически разрешено добывать не более 32,888 миллиона баррелей в сутки.В воскресенье ОПЕК+ принял решение увеличить разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей в декабре до 33,292 миллиона баррелей в сутки. Но если учесть график компенсаций, предполагающий недопроизводство 303 тысяч баррелей в сутки, то добыча не может превышать 32,989 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, фактически разрешенный уровень относительно ноября вырастет на 101 тысячу баррелей в сутки.Россия с учетом графика компенсаций в декабре сможет увеличить добычу нефти до 9,54 миллиона баррелей в сутки, что на 42 тысячи больше, чем ей разрешено добывать в ноябре.

