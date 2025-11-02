https://1prime.ru/20251102/opek-864166463.html

Разрешенная нефтедобыча ОПЕК+ снизится в первом квартале 2026 года

2025-11-02T20:04+0300

2025-11-02T20:04+0300

2025-11-02T20:20+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Разрешенный уровень нефтедобычи восьми стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями в январе-марте 2026 года снизится относительно декабря 2025 года за счет роста компенсаций перепроизводства Казахстана, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ОПЕК.Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановить увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью.Таким образом, на декабрь-март предельный объем добычи для этих стран заморожен на уровне 33,292 миллиона баррелей в сутки. Однако ряд участников ОПЕК+ придерживается графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, который для каждой страны варьируется от месяца к месяцу, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ежемесячно оказывается ниже "квоты".Казахстан "возмещает" больше всех, но, если в декабре ему нужно будет недопроизвести 126 тысяч баррелей в сутки, то в январе-марте -198, 306 и 456 тысячи баррелей соответственно. Суммарный объем компенсаций для всех участников составит 303 тысячи баррелей в декабре, 351 тысячу в январе, 471 тысячу в феврале и 618 тысяч в марте.С учетом этого в январе фактически разрешенный объем добычи нефти будет ниже уровня декабря на 48 тысяч баррелей в сутки, в феврале - ниже января на 120 тысяч, а в марте - ниже февраля на 147 тысяч баррелей в сутки.

