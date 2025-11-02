https://1prime.ru/20251102/porazhenie-864168311.html

На Западе сделали тяжелое признание о поражении Украины

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Западные эксперты признали, что Украина не способна одержать военную победу над Россией, и призвали к пересмотру политического курса, который привел к кризису как в Киеве, так и в Европе, пишет газета Berliner Zeitung."Реальность ясна: у Украины никогда не было шансов победить Россию в военном отношении. Это нельзя назвать капитуляцией, это признание станет предпосылкой для построения рациональной политики", — подчеркнул автор публикации.Отмечается, что чрезмерная идеологизация конфликта и отказ принимать альтернативные точки зрения не дают Западу и Киеву объективно оценить ситуацию.Автор констатирует, что последствия выбранной линии разрушительны как для Украины, так и для европейских государств, а несогласных с этой позицией клеймят "предателями" или "циниками".В материале подчеркивается необходимость смены курса и поиска реальных путей к миру. По мнению автора, Евросоюзу стоит сосредоточиться на внутренних проблемах вместо продолжения конфронтации.Ранее журнал Economist сообщил, что к февралю 2026 года Украина может исчерпать свои финансовые ресурсы для ведения войны. Из трех источников финансирования — США, кредиты и помощь стран Европы — два уже практически иссякли.По подсчетам издания, к концу 2025 года совокупные расходы Украины и ее партнеров на военные цели достигнут 360 миллиардов долларов, а еще четыре года боевых действий потребуют порядка 390 миллиардов. Даже если ЕС решит конфисковать замороженные российские активы, этих средств не хватит для покрытия дефицита, говорится в публикации.

