Пугачева не стала избавляться от Rolls-Royce Phantom в России
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего Rolls-Royce Phantom в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами.
Как указано в документах, Пугачева почти 19 лет владеет Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска - она же единственный собственник автомобиля. Кроме того, как следует из документов, на автомобиле нет каких-либо ограничений.
Помимо этого, на автомобиле до января этого года было оформлено ОСАГО. В последний раз Пугачеву в Rolls-Royce Phantom видели в день похорон модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
Согласно данным сервиса "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости, в России сейчас не продаются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Вместе с тем стоимость авто 2007 года выпуска начинается от 22 миллионов рублей и достигает 40 миллионов рублей - всего в России продается четыре Rolls-Royce Phantom 2007 года.
