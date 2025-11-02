Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пугачева не стала избавляться от Rolls-Royce Phantom в России - 02.11.2025
Пугачева не стала избавляться от Rolls-Royce Phantom в России
Пугачева не стала избавляться от Rolls-Royce Phantom в России - 02.11.2025, ПРАЙМ
Пугачева не стала избавляться от Rolls-Royce Phantom в России
Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего Rolls-Royce Phantom в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. | 02.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего Rolls-Royce Phantom в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. Как указано в документах, Пугачева почти 19 лет владеет Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска - она же единственный собственник автомобиля. Кроме того, как следует из документов, на автомобиле нет каких-либо ограничений. Помимо этого, на автомобиле до января этого года было оформлено ОСАГО. В последний раз Пугачеву в Rolls-Royce Phantom видели в день похорон модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая 2023 года после продолжительной болезни. Согласно данным сервиса "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости, в России сейчас не продаются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Вместе с тем стоимость авто 2007 года выпуска начинается от 22 миллионов рублей и достигает 40 миллионов рублей - всего в России продается четыре Rolls-Royce Phantom 2007 года.
бизнес, россия, общество , алла пугачева, валентин юдашкин, авто.ру
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Авто.ру
03:33 02.11.2025
 
Пугачева не стала избавляться от Rolls-Royce Phantom в России

Алла Пугачева не стала избавляться от Rolls-Royce Phantom в России

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего Rolls-Royce Phantom в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами.
Как указано в документах, Пугачева почти 19 лет владеет Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска - она же единственный собственник автомобиля. Кроме того, как следует из документов, на автомобиле нет каких-либо ограничений.
Помимо этого, на автомобиле до января этого года было оформлено ОСАГО. В последний раз Пугачеву в Rolls-Royce Phantom видели в день похорон модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
Согласно данным сервиса "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости, в России сейчас не продаются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Вместе с тем стоимость авто 2007 года выпуска начинается от 22 миллионов рублей и достигает 40 миллионов рублей - всего в России продается четыре Rolls-Royce Phantom 2007 года.
 
БизнесРОССИЯОбществоАлла ПугачеваВалентин ЮдашкинАвто.ру
 
 
Заголовок открываемого материала