Над Россией за ночь сбили 164 украинских беспилотника

2025-11-02T08:30+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь сбили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 – над территорией Краснодарского края, 26 –над территорией Республики Крым, 20 – над территорией Брянской области, по девять БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей, шесть – над территорией Липецкой области, пять – над территорией Воронежской области, по два БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, 39 БПЛА уничтожены над акваторий Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

2025

