Над Россией за ночь сбили 164 украинских беспилотника - 02.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Над Россией за ночь сбили 164 украинских беспилотника
Над Россией за ночь сбили 164 украинских беспилотника
2025-11-02T08:30+0300
2025-11-02T08:30+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь сбили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 – над территорией Краснодарского края, 26 –над территорией Республики Крым, 20 – над территорией Брянской области, по девять БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей, шесть – над территорией Липецкой области, пять – над территорией Воронежской области, по два БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, 39 БПЛА уничтожены над акваторий Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
россия, рф, краснодарский край, орловская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Краснодарский край, Орловская область
08:30 02.11.2025
 
Над Россией за ночь сбили 164 украинских беспилотника

Средства ПВО за ночь сбили 164 украинских беспилотника над территорией России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь сбили 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 – над территорией Краснодарского края, 26 –над территорией Республики Крым, 20 – над территорией Брянской области, по девять БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей, шесть – над территорией Липецкой области, пять – над территорией Воронежской области, по два БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, 39 БПЛА уничтожены над акваторий Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
 
Спецоперация на Украине
 
 
