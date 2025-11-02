https://1prime.ru/20251102/pvo-864157338.html
Российская ПВО сбила 283 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 283 украинских беспилотника за сутки
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО сбили 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
