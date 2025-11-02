https://1prime.ru/20251102/pvo-864166946.html
Силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника
2025-11-02T20:59+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Силы ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск сбили 22 украинских беспилотника над тремя регионами России, сообщило Минобороны РФ. "Второго ноября с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и четыре БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
