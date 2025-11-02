https://1prime.ru/20251102/rossiya-864166024.html

Россия в декабре увеличит добычу нефти на 41 тысячу баррелей в сутки

2025-11-02T19:40+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия без учета плана по компенсациям сможет увеличить добычу нефти в декабре на 41 тысячу баррелей в сутки, до 9,574 миллиона баррелей в сутки, Саудовская Аравия - тоже на 41 тысячу, до 10,103 миллиона баррелей в сутки, Казахстан - на 7 тысяч, до 1,569 миллиона, а Ирак - на 18 тысяч, до 4,273 миллиона, следует из материалов ОПЕК. Также из сообщения ОПЕК следует, что Алжир сможет нарастить добычу в декабре на 4 тысячи баррелей в сутки, до 971 тысячи баррелей, Кувейт - на 10 тысяч баррелей, до 2,58 миллиона баррелей, ОАЭ - на 12 тысяч, до 3,411 миллиона, Оман - на 4 тысячи, до 811 тысяч баррелей в сутки. Однако этот план не учитывает график компенсаций ранее допущенного перепроизводства, согласно которому ежемесячно восемь стран ОПЕК+ должны добывать меньше.

