https://1prime.ru/20251102/strany-864143175.html

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на декабрь

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на декабрь - 02.11.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на декабрь

Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи на... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T00:21+0300

2025-11-02T00:21+0300

2025-11-02T00:21+0300

нефть

энергетика

оаэ

ирак

кувейт

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864143175.jpg?1762032061

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи на декабрь. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Также на 137 тысяч баррелей от уровня октября страны могут увеличить нефтепроизводство в ноябре. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восемь участников по итогам встречи в воскресенье продолжат в декабре увеличивать предельный уровень добычи нефти примерно на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля, а завершил выход из них уже в сентябре, что на год раньше первоначальных планов. Теперь восьмерка выходит досрочно из добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. С учетом этого же графика, восьмерка ОПЕК+ на самом деле сможет увеличить нефтепроизводство в ноябре относительно октября только на 74 тысячи баррелей в сутки.

оаэ

ирак

кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, ирак, кувейт, опек