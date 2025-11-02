Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02.11.2025
Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на декабрь
Восемь стран ОПЕК+ обсудят объемы нефтедобычи на декабрь
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир - обсудят на онлайн-встрече в воскресенье объемы нефтедобычи на декабрь. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Также на 137 тысяч баррелей от уровня октября страны могут увеличить нефтепроизводство в ноябре. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что восемь участников по итогам встречи в воскресенье продолжат в декабре увеличивать предельный уровень добычи нефти примерно на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи. От ограничений на 2,2 миллиона баррелей ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля, а завершил выход из них уже в сентябре, что на год раньше первоначальных планов. Теперь восьмерка выходит досрочно из добровольных сокращений на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи. С учетом этого же графика, восьмерка ОПЕК+ на самом деле сможет увеличить нефтепроизводство в ноябре относительно октября только на 74 тысячи баррелей в сутки.
00:21 02.11.2025
 
