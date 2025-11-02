https://1prime.ru/20251102/ukraina--864168150.html

Украина может быть причастна к взрывам и пожарам на нефтеперерабатывающих предприятиях в Венгрии и Румынии, сообщил журнал The American Conservative. | 02.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украина может быть причастна к взрывам и пожарам на нефтеперерабатывающих предприятиях в Венгрии и Румынии, сообщил журнал The American Conservative."Венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина", — говорится в публикации.Издание напомнило, что взрывы прогремели в Румынии и Венгрии — государствах, которые продолжают приобретать российскую нефть. При этом оба инцидента произошли на заводах, перерабатывающих сырье из России, включая румынский НПЗ "Лукойла".Отмечается, что день происшествий был выбран не случайно: взрывы произошли 20 октября — как раз в тот вечер, когда министры энергетики стран ЕС объявили о введении новых ограничений против импорта российской нефти.По мнению аналитиков, не исключена и возможная помощь западных союзников Киева в планировании саботажа. Примечательно, что инциденты практически не освещались в западной прессе.Венгерская нефтегазовая компания MOL 21 октября сообщила, что ночью на НПЗ в Сазхаломбатте вспыхнул пожар, который вскоре удалось локализовать. Пострадавших нет.Днем ранее, 20 октября, взрыв произошел на румынском заводе "Лукойла", в результате чего один из сотрудников получил травмы. Руководство предприятия заявило о проведении расследования и мерах по предотвращению повторения подобных случаев.

