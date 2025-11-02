Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украину заподозрили в "атаках" на страны Евросоюза, сообщили СМИ - 02.11.2025
Украину заподозрили в "атаках" на страны Евросоюза, сообщили СМИ
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украина может быть причастна к взрывам и пожарам на нефтеперерабатывающих предприятиях в Венгрии и Румынии, сообщил журнал The American Conservative."Венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина", — говорится в публикации.Издание напомнило, что взрывы прогремели в Румынии и Венгрии — государствах, которые продолжают приобретать российскую нефть. При этом оба инцидента произошли на заводах, перерабатывающих сырье из России, включая румынский НПЗ "Лукойла".Отмечается, что день происшествий был выбран не случайно: взрывы произошли 20 октября — как раз в тот вечер, когда министры энергетики стран ЕС объявили о введении новых ограничений против импорта российской нефти.По мнению аналитиков, не исключена и возможная помощь западных союзников Киева в планировании саботажа. Примечательно, что инциденты практически не освещались в западной прессе.Венгерская нефтегазовая компания MOL 21 октября сообщила, что ночью на НПЗ в Сазхаломбатте вспыхнул пожар, который вскоре удалось локализовать. Пострадавших нет.Днем ранее, 20 октября, взрыв произошел на румынском заводе "Лукойла", в результате чего один из сотрудников получил травмы. Руководство предприятия заявило о проведении расследования и мерах по предотвращению повторения подобных случаев.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Украина может быть причастна к взрывам и пожарам на нефтеперерабатывающих предприятиях в Венгрии и Румынии, сообщил журнал The American Conservative.
"Венгерские СМИ высказали опасения, что именно Украина совершила нападение на две европейские страны. Многие аналитики также пришли к выводу, что источником атак может быть Украина", — говорится в публикации.
Издание напомнило, что взрывы прогремели в Румынии и Венгрии — государствах, которые продолжают приобретать российскую нефть. При этом оба инцидента произошли на заводах, перерабатывающих сырье из России, включая румынский НПЗ "Лукойла".
Отмечается, что день происшествий был выбран не случайно: взрывы произошли 20 октября — как раз в тот вечер, когда министры энергетики стран ЕС объявили о введении новых ограничений против импорта российской нефти.
По мнению аналитиков, не исключена и возможная помощь западных союзников Киева в планировании саботажа. Примечательно, что инциденты практически не освещались в западной прессе.
Венгерская нефтегазовая компания MOL 21 октября сообщила, что ночью на НПЗ в Сазхаломбатте вспыхнул пожар, который вскоре удалось локализовать. Пострадавших нет.
Днем ранее, 20 октября, взрыв произошел на румынском заводе "Лукойла", в результате чего один из сотрудников получил травмы. Руководство предприятия заявило о проведении расследования и мерах по предотвращению повторения подобных случаев.
Заголовок открываемого материала