https://1prime.ru/20251102/ukraina-864145166.html

"Хотят уничтожения": немецкий журналист ужаснулся от ситуации в Киеве

"Хотят уничтожения": немецкий журналист ужаснулся от ситуации в Киеве - 02.11.2025, ПРАЙМ

"Хотят уничтожения": немецкий журналист ужаснулся от ситуации в Киеве

Жители Украины опасаются замерзнуть в предстоящие зимние месяцы из-за медлительности властей в решении проблем с энергоснабжением. Об этом рассказал немецкий... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T05:31+0300

2025-11-02T05:31+0300

2025-11-02T05:31+0300

мировая экономика

украина

киев

сша

дональд трамп

bild

die welt

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Жители Украины опасаются замерзнуть в предстоящие зимние месяцы из-за медлительности властей в решении проблем с энергоснабжением. Об этом рассказал немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью для газеты Die Welt. "Я здесь в Киеве, тоже очень сильно это ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии, <…> и мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (Система энергоснабжения. —Прим. Ред.) была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее", — заявил он. Журналист также отметил, что многие украинцы испытывают усталость из-за текущей ситуации на фронте, а также из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях и общей нестабильности. "И, конечно же, эта усталость ощущается здесь, на Украине, которая сейчас растет в связи с заявлением об испытаниях ядерного оружия, других высказываний Трампа и Путина. На Украине (Растут. — Прим. Ред.) опасения и по другим вопросам", — добавил Ронцхаймер. Массовые длительные отключения электричества начались в Киеве и других регионах Украины 10 октября. Власти сообщили о повреждениях энергетической инфраструктуры и систем коммунального обслуживания. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию крайне сложной. Хотя 11 октября удалось стабилизировать энергоснабжение, с 13 октября снова были введены аварийные графики отключений.Издание "Украинская правда", ссылаясь на представителя одной из энергокомпаний, проинформировало, что зимой украинцы будут находиться в режиме "4х2": четыре часа без света, два — с включенным. В четверг глава Оболонской администрации в Киеве Кирилл Фесик сообщил, что на восстановление поврежденных энергетических объектов понадобится около десяти лет. Однако, по его словам, город готов к серьезным проблемам в энергетике: в Оболонском районе созданы 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить устройства, а также дополнительные пункты с генераторами и запасами топлива.

https://1prime.ru/20251101/ukraina-864117422.html

https://1prime.ru/20251101/ukraina-864115974.html

https://1prime.ru/20251102/odessa-864145007.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, сша, дональд трамп, bild, die welt