"Хотят уничтожения": немецкий журналист ужаснулся от ситуации в Киеве - 02.11.2025
"Хотят уничтожения": немецкий журналист ужаснулся от ситуации в Киеве
"Хотят уничтожения": немецкий журналист ужаснулся от ситуации в Киеве
2025-11-02T05:31+0300
2025-11-02T05:31+0300
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Bild, Die Welt
"Хотят уничтожения": немецкий журналист ужаснулся от ситуации в Киеве

МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Жители Украины опасаются замерзнуть в предстоящие зимние месяцы из-за медлительности властей в решении проблем с энергоснабжением. Об этом рассказал немецкий журналист и заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер в интервью для газеты Die Welt.
"Я здесь в Киеве, тоже очень сильно это ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии, <…> и мне кажется, что власти сами хотят, чтобы она вся (Система энергоснабжения. —Прим. Ред.) была уничтожена, чтобы зима на Украине стала еще холоднее", — заявил он.
Журналист также отметил, что многие украинцы испытывают усталость из-за текущей ситуации на фронте, а также из-за заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях и общей нестабильности.
"И, конечно же, эта усталость ощущается здесь, на Украине, которая сейчас растет в связи с заявлением об испытаниях ядерного оружия, других высказываний Трампа и Путина. На Украине (Растут. — Прим. Ред.) опасения и по другим вопросам", — добавил Ронцхаймер.
Массовые длительные отключения электричества начались в Киеве и других регионах Украины 10 октября. Власти сообщили о повреждениях энергетической инфраструктуры и систем коммунального обслуживания. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию крайне сложной. Хотя 11 октября удалось стабилизировать энергоснабжение, с 13 октября снова были введены аварийные графики отключений.
Издание "Украинская правда", ссылаясь на представителя одной из энергокомпаний, проинформировало, что зимой украинцы будут находиться в режиме "4х2": четыре часа без света, два — с включенным.
В четверг глава Оболонской администрации в Киеве Кирилл Фесик сообщил, что на восстановление поврежденных энергетических объектов понадобится около десяти лет. Однако, по его словам, город готов к серьезным проблемам в энергетике: в Оболонском районе созданы 83 "пункта несокрушимости", где жители смогут согреться и зарядить устройства, а также дополнительные пункты с генераторами и запасами топлива.
