На Украине две области частично обесточены после взрывов - 02.11.2025
Спецоперация на Украине
На Украине две области частично обесточены после взрывов
2025-11-02T18:49+0300
2025-11-02T18:49+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье частично обесточены после взрывов, сообщает украинское министерство энергетики. В воскресенье назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что подконтрольная ВСУ часть ДНР полностью обесточена. "Сейчас полностью обесточена (подконтрольная ВСУ часть - ред.) ДНР, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где разрешает безопасность, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении минэнерго, опубликованном в его Telegram-канале, уточняется, что отключения света начались после взрывов в упомянутых регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Спецоперация на Украине, ЗАПОРОЖЬЕ, Харьковская область, ВСУ, УКРАИНА
18:49 02.11.2025
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье частично обесточены после взрывов, сообщает украинское министерство энергетики.
В воскресенье назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что подконтрольная ВСУ часть ДНР полностью обесточена.
"Сейчас полностью обесточена (подконтрольная ВСУ часть - ред.) ДНР, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где разрешает безопасность, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении минэнерго, опубликованном в его Telegram-канале, уточняется, что отключения света начались после взрывов в упомянутых регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной сети на Украине на случай блэкаута
6 октября, 23:03
 
