На Украине две области частично обесточены после взрывов

02.11.2025

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Черниговская и Харьковская области Украины, а также подконтрольный ВСУ город Запорожье частично обесточены после взрывов, сообщает украинское министерство энергетики. В воскресенье назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что подконтрольная ВСУ часть ДНР полностью обесточена. "Сейчас полностью обесточена (подконтрольная ВСУ часть - ред.) ДНР, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где разрешает безопасность, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - говорится в сообщении минэнерго, опубликованном в его Telegram-канале, уточняется, что отключения света начались после взрывов в упомянутых регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

