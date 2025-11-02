Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил ГОСТ на безалкогольное вино, разрабатываемый в России - 02.11.2025
Эксперт оценил ГОСТ на безалкогольное вино, разрабатываемый в России
Эксперт оценил ГОСТ на безалкогольное вино, разрабатываемый в России - 02.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил ГОСТ на безалкогольное вино, разрабатываемый в России
Все, что продвигает винную культуру в целом, в том числе безалкогольное вино, всегда положительно, при этом должен быть определенный контроль, в частности через | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T08:34+0300
2025-11-02T08:34+0300
бизнес
россия
краснодарский край
роскачество
simple group
вино
российское вино
виноделие
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Все, что продвигает винную культуру в целом, в том числе безалкогольное вино, всегда положительно, при этом должен быть определенный контроль, в частности через ГОСТы и законы, которые будут регулировать безалкогольное вино, поделился с РИА Новости мнением главный винодел хозяйства "Усадьба Мезыбь" Роман Неборский. В октябре "Российская газета" сообщила, что в России готовится первый ГОСТ на безалкогольное вино, в то же время при Росалкогольтабакконтроле создается рабочая группа для снятия других законодательных барьеров при его производстве. Тогда же директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева заявила РИА Новости, что Роскачество поддерживает инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - стандарт исключит возможность вывода на рынок суррогатной продукции под видом вина. "Безалкогольное вино - отлично. Все, что продвигает винную культуру в целом, это все всегда плюс. Если человек хочет прийти к вину через безалкогольное вино, он беспокоится о потреблении алкоголя, без проблем. Пусть это будет так. В любом случае, безалкогольное вино - это вино, это сделано из винограда", - рассказал Неборский. "Конечно, нужны определенные стандарты. То есть у нас сейчас, на сегодня, если я не ошибаюсь, больше 90% безалкогольного вина на российском рынке - это иностранное вино. Все равно нам нужна какая-то база для того, чтобы, раз уж мы идем этим путем, ну в какой-то степени, не на 100%, все равно должна быть определенная регуляция, определенные законодательные акты, законы, ГОСТы, которые будут регулировать безалкогольное вино", - добавил он. По словам эксперта, виноделы обращаются к этой категории вина, так как на нее в настоящее время есть запрос у потребителей. "Может он уменьшится, но сейчас этот тренд растущий. Мы это видим. И игнорировать, и говорить, что там потребитель не прав, мы не можем, потому что потребитель всегда прав. Он выбирает то, что он хочет, что ему по случаю, к месту, по здоровью", - уточнил Неборский, отвечая на вопрос о том, временный ли это тренд среди покупателей. "Усадьба Мезыбь" - винодельня, расположенная в Краснодарском крае, с общей площадью виноградников 70 гектаров, из которых 54 - плодоносящие. Производство является участником проекта "Большое русское вино" и партнером крупнейшего дистрибьютора алкоголя Simple Group.
краснодарский край
ПРАЙМ
бизнес, россия, краснодарский край, роскачество, simple group, вино, российское вино, виноделие
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Роскачество, Simple Group, вино, российское вино, виноделие
08:34 02.11.2025
 
Эксперт оценил ГОСТ на безалкогольное вино, разрабатываемый в России

Винодел Неборский: безалкогольное вино необходимо регулировать через ГОСТы

Бокалы с вином
Бокалы с вином
Бокалы с вином. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Все, что продвигает винную культуру в целом, в том числе безалкогольное вино, всегда положительно, при этом должен быть определенный контроль, в частности через ГОСТы и законы, которые будут регулировать безалкогольное вино, поделился с РИА Новости мнением главный винодел хозяйства "Усадьба Мезыбь" Роман Неборский.
В октябре "Российская газета" сообщила, что в России готовится первый ГОСТ на безалкогольное вино, в то же время при Росалкогольтабакконтроле создается рабочая группа для снятия других законодательных барьеров при его производстве.
Тогда же директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева заявила РИА Новости, что Роскачество поддерживает инициативу по разработке ГОСТа на безалкогольное вино - стандарт исключит возможность вывода на рынок суррогатной продукции под видом вина.
"Безалкогольное вино - отлично. Все, что продвигает винную культуру в целом, это все всегда плюс. Если человек хочет прийти к вину через безалкогольное вино, он беспокоится о потреблении алкоголя, без проблем. Пусть это будет так. В любом случае, безалкогольное вино - это вино, это сделано из винограда", - рассказал Неборский.
"Конечно, нужны определенные стандарты. То есть у нас сейчас, на сегодня, если я не ошибаюсь, больше 90% безалкогольного вина на российском рынке - это иностранное вино. Все равно нам нужна какая-то база для того, чтобы, раз уж мы идем этим путем, ну в какой-то степени, не на 100%, все равно должна быть определенная регуляция, определенные законодательные акты, законы, ГОСТы, которые будут регулировать безалкогольное вино", - добавил он.
По словам эксперта, виноделы обращаются к этой категории вина, так как на нее в настоящее время есть запрос у потребителей. "Может он уменьшится, но сейчас этот тренд растущий. Мы это видим. И игнорировать, и говорить, что там потребитель не прав, мы не можем, потому что потребитель всегда прав. Он выбирает то, что он хочет, что ему по случаю, к месту, по здоровью", - уточнил Неборский, отвечая на вопрос о том, временный ли это тренд среди покупателей.
"Усадьба Мезыбь" - винодельня, расположенная в Краснодарском крае, с общей площадью виноградников 70 гектаров, из которых 54 - плодоносящие. Производство является участником проекта "Большое русское вино" и партнером крупнейшего дистрибьютора алкоголя Simple Group.
 
