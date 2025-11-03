https://1prime.ru/20251103/chip-864187630.html
Bosch и ZF сократят рабочий день из-за ситуации с чипами Nexperia
2025-11-03T18:57+0300
бизнес
нидерланды
германия
китай
дональд трамп
си цзиньпин
bosch
volkswagen
ig metall
БЕРЛИН, 3 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший немецкий производитель автомобильных деталей ZF Friedrichshafen AG и концерн Bosch сократят рабочие часы для сотрудников на двух предприятиях в Германии из-за задержки поставок чипов Nexperia, сообщает телеканал n-tv. В Германии из-за дефицита чипов ранее возникла угроза приостановки производства на ряде автомобильных заводов. В частности, о возможных ограничениях производства по этой причине сообщало руководство автоконцерна Volkswagen. "Поставщик ZF Friedrichshafen (один из крупнейших в мире поставщиков автомобильных и промышленных комплектующих, специализируется на системах трансмиссии и шасси - ред.) анонсировал введение режима сокращённого рабочего дня на своём предприятии в Швайнфурте из-за нехватки полупроводников", - сообщает n-tv со ссылкой на профсоюз IG Metall. Сам поставщик ещё в пятницу сообщал о подобных планах, однако связывал это со снижением спроса со стороны клиентов. Текущей причиной признаны перебои в работе нидерландского производителя микросхем Nexperia. По той же причине, как сообщает телеканал, о сокращении длительности смен для более чем тысячи сотрудников предприятия в Зальцгиттере в понедельник заявил концерн Bosch. В октябре ZF Friedrichshafen AG объявил о сокращении около 8 тысяч рабочих мест в подразделении электроприводов в рамках ранее объявленных планов уволить до 14 тысяч сотрудников компании. Bosch, в свою очередь, объявил ранее о планах сократить преимущественно в Германии около 13 тысяч рабочих мест до конца 2030 года. Ранее газете Bild стало известно, что германский автопроизводитель Volkswagen ведет переговоры с альтернативным поставщиком чипов Nexperia, из-за дефицита которых возникла угроза приостановки производства. По информации издания, Volkswagen также готовится вскоре приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan на головном заводе в Вольфсбурге из-за проблем с поставками полупроводников производителем чипов Nexperia. Дефицит чипов возник из-за спора вокруг принадлежащего китайскому концерну Wingtech производителя микросхем Nexperia, который власти Нидерландов ранее взяли под контроль. В ответ на это Китай запретил экспорт деталей из страны, и с тех пор производство чипов на заводах Nexperia частично приостановлено. Мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов, кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании Закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить "экономическую безопасность" Нидерландов и Европы. Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявлял, что ведутся переговоры с Китаем по поводу введенных в отношении производителя чипов Nexperia ограничений с расчётом обеспечить будущее компании в королевстве. Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что возобновление поставок чипов Nexperia стало частью торгового соглашения, о котором договорились президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Южной Корее в четверг. По сведениям издания, официально о возобновлении поставок сообщит Белый дом, который готовит к публикации документ с разъяснениями договоренностей Вашингтона и Пекина. В свою очередь китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
нидерланды
германия
китай
