ЕК проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в странах ЕС, хочет понять последствия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. "По этому вопросу мы находимся в контакте с Болгарией и всеми государствами-членами, чтобы понять все последствия предполагаемой продажи международных активов "Лукойла". В настоящее время мы не можем сказать больше", - пояснил представитель ЕК. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. "Лукойл" сообщил 30 октября, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

