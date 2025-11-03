https://1prime.ru/20251103/ek-864184227.html
ЕК проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС
ЕК проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС - 03.11.2025, ПРАЙМ
ЕК проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС
Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в странах ЕС, хочет понять последствия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T16:07+0300
2025-11-03T16:07+0300
2025-11-03T16:07+0300
болгария
брюссель
дубай
лукойл
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в странах ЕС, хочет понять последствия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Жилл. "По этому вопросу мы находимся в контакте с Болгарией и всеми государствами-членами, чтобы понять все последствия предполагаемой продажи международных активов "Лукойла". В настоящее время мы не можем сказать больше", - пояснил представитель ЕК. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением рядом государств санкций в отношении него и его дочерних компаний намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. "Лукойл" сообщил 30 октября, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864129137.html
болгария
брюссель
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, брюссель, дубай, лукойл, ес, ек
БОЛГАРИЯ, Брюссель, Дубай, Лукойл, ЕС, ЕК
ЕК проводит оценку потенциальной продажи активов "Лукойла" в ЕС
ЕК оценит последствия потенциальной продажи "Лукойлом" своих активов в ЕС