Экономист: аннулирование лицензии Papara создаст трудности для россиян

03.11.2025

АНКАРА, 3 ноя — ПРАЙМ. Аннулирование центральным банком Турции лицензии популярной среди российских туристов платёжной системы Papara может создать для них определённые трудности, учитывая, что россияне предпочитают оплачивать услуги банковскими картами, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платёжную систему Papara, которая за последние годы стала особенно востребованной у россиян. Сервис приобрёл популярность после блокировки российских банковских карт за рубежом: он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации — увеличить лимиты на операции. "Да, проблема есть — со стороны пользователей карт. Главный вопрос: что будет с балансами на счетах? Центральный банк должен найти решение. Это плохая ситуация, особенно для российских туристов, которые расплачиваются предоплаченными картами. Необходимо хотя бы временное решение", — отметил Эрчин, отвечая на вопрос о том, может ли данный шаг привести к трудностям. В день принятия центробанком Турции решения об аннулировании лицензии платёжной системы Papara корреспондент РИА Новости столкнулся в Анкаре с трудностями при оплате картой, в частности, в такси. Некоторые водители, ссылаясь на решение регулятора, категорически отказывались принимать оплату банковскими картами. В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего. Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.

