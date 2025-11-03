https://1prime.ru/20251103/ekspert-864174231.html

Эксперт рассказал, когда ОПЕК+ может увеличить добычу нефти

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Вопрос переоценки производственных мощностей в ОПЕК+ "перезрел", и сейчас используются данные, которые были получены 7-8 лет назад; если показатели участников альянса будут пересмотрены в 2027 году, то стоит ждать увеличения базовых уровней добычи нефти для стран Персидского залива, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями нефтепроизводства. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, новый подход уже определен, осталось найти подрядчика для самого подсчета. Фактически этот тот объем добычи, который страны могут достичь за 90 дней, если начнут увеличивать добычу. "По сути, сейчас используется представление о производственных мощностях 7-8-летней давности, то есть по состоянию где-то на 2018 год. Причем это лоскутное одеяло: фактически каждая страна сама предоставляла данные о своих производственных мощностях на основе той методологии, которую считала нужной. И эти данные сложно назвать... сопоставимыми, а также актуальными во многих случаях", - сказал Белогорьев. Поэтому, добавил он, идея с измерением технического потенциала на основе полевых проверок и единого подхода к техническому аудиту с помощью единого независимого подрядчика - важная веха в развитии ОПЕК+, которая позволит заранее устранить противоречия, которые неизбежно возникают и будут возникать между членами соглашения. На текущий момент в одних странах технический потенциал может быть явно занижен, а в других - завышен, считает эксперт. "Можно предположить, что основное повышение квот коснется стран Персидского залива. Это... Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт, вероятно, Саудовская Аравия. То есть те страны, которые активно инвестируют в нефтедобычу, и где действительно, по независимым оценкам, есть прирост мощностей. Наиболее пострадавшими странами, для которых квоты могут быть снижены, будут африканские производители: Нигерия, Экваториальная Гвинея, Конго, где хронический кризис недоинвестирования и текущая добыча явно не соответствует квотам", - объяснил Белогорьев. Он добавил, что самым сложным будет рассчитать максимальные производственные мощности для России, так как у нее есть санкционные ограничения.

