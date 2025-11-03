https://1prime.ru/20251103/mazda-864191714.html
Mazda утратила возможность обратного выкупа своих активов во Владивостоке
Mazda утратила возможность обратного выкупа своих активов во Владивостоке - 03.11.2025, ПРАЙМ
Mazda утратила возможность обратного выкупа своих активов во Владивостоке
Японский концерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в предприятии "Соллерса" во Владивостоке, и в октябре утратил такую возможность,...
2025-11-03T23:13+0300
2025-11-03T23:13+0300
2025-11-03T23:13+0300
бизнес
владивосток
соллерс
mazda
sollers
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Японский концерн Mazda не реализовал опцион обратного выкупа своей доли в предприятии "Соллерса" во Владивостоке, и в октябре утратил такую возможность, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Соллерс". Японский автомобильный концерн Mazda в ноябре 2022 года продал свою долю в совместном предприятии с автомобильной группой "Соллерс" во Владивостоке. Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение трех лет. "Группа "Соллерс" не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости… Срок действия опциона истек в октябре 2025 года", - рассказали в пресс-службе российского концерна. В концерне напомнили, что предприятие "Соллерс" во Владивостоке было перезапущено еще в 2023 году, а в настоящее время на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers.
владивосток
