Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос за основную сессию - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/mosbirzha-864189948.html
Российский рынок акций вырос за основную сессию
Российский рынок акций вырос за основную сессию - 03.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию
Российский рынок акций в торговую сессию нерабочего понедельника вырос на 1,5%, рубль также ощутимо укрепился к юаню, следует из данных Московской биржи | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T21:58+0300
2025-11-03T21:53+0300
рынок
торги
акции
сша
украина
рф
дональд трамп
мосбиржа
ук альфа-капитал
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в торговую сессию нерабочего понедельника вырос на 1,5%, рубль также ощутимо укрепился к юаню, следует из данных Московской биржи Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,51% относительно предыдущего закрытия, до 2570,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 2,72% до 1061,78 пункта – на фоне ощутимого падения китайской валюты к рублю. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 14 копеек, до 11,16 рубля. Дневной диапазон курса на Мосбирже составил 11,15-11,33 рубля. Акции шли вверх На российском фондовом рынке в понедельник отмечался рост индекса Мосбиржи. Индикатор закрепился в ходе торговой сессии выше психологически значимого уровня 2550 пунктов. "Рынок отыгрывал новые заявления президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта вокруг Украины и вчерашнее решение стран ОПЕК+ приостановить наращивание добычи нефти в начале следующего года", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость барреля нефти марки Brent на мировом рынке вечером повышалась на 0,6% до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. В лидерах роста цены на российском рынке на этом фоне оказались бумаги нефтяного сектора: "Татнефти" (+3,2%), "Роснефти" (+2,6%), "Лукойла" (+2,1%). Юань упал к рублю Рубль в ходе биржевой сессии торговался также в плюсе против юаня, китайская валюта снижалась в направлении уровня 11,15 рубля и к закрытию торгов остановилась в одной копейке выше – в районе минимума с 29 октября. "Рубль сохраняет устойчивость благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ. Высокие реальные ставки делают рублевые активы более привлекательными, обеспечивая дополнительный спрос на национальную валюту. При этом экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически усиливает волатильность на низколиквидном рынке - комментирует Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы После праздников индекс Мосбиржи покажет динамику в рамках 2550-2650 пунктов, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "На торги среды прогнозируем курсы доллара, евро и юаня в диапазонах: 79–81 рубль, 91,5–93,5 рубля и 11 –11,5 рубля, соответственно". – добавляет она. С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт, что может оказать давление на курс рубля, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В краткосрочной перспективе прогнозируется доллар в диапазоне 80-82 рубля, юань — 11,2-11,5 рубля. К концу года доллар может достичь области 83-85 рублей, а юань — приблизиться к отметке 11,7 рубля", - оценивает он.
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864130189.html
сша
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:0:1421:1066_1920x0_80_0_0_969d1e3d4bca7f486e41accf81c6ddaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, украина, рф, дональд трамп, мосбиржа, ук альфа-капитал, опек
Рынок, Торги, Акции, США, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Мосбиржа, УК Альфа-Капитал, ОПЕК
21:58 03.11.2025
 
Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций и рубль ощутимо выросли на Мосбирже в понедельник

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в торговую сессию нерабочего понедельника вырос на 1,5%, рубль также ощутимо укрепился к юаню, следует из данных Московской биржи
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,51% относительно предыдущего закрытия, до 2570,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 2,72% до 1061,78 пункта – на фоне ощутимого падения китайской валюты к рублю.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 14 копеек, до 11,16 рубля. Дневной диапазон курса на Мосбирже составил 11,15-11,33 рубля.

Акции шли вверх

На российском фондовом рынке в понедельник отмечался рост индекса Мосбиржи. Индикатор закрепился в ходе торговой сессии выше психологически значимого уровня 2550 пунктов.
"Рынок отыгрывал новые заявления президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта вокруг Украины и вчерашнее решение стран ОПЕК+ приостановить наращивание добычи нефти в начале следующего года", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Стоимость барреля нефти марки Brent на мировом рынке вечером повышалась на 0,6% до 65,2 доллара за баррель сорта Brent.
В лидерах роста цены на российском рынке на этом фоне оказались бумаги нефтяного сектора: "Татнефти" (+3,2%), "Роснефти" (+2,6%), "Лукойла" (+2,1%).

Юань упал к рублю

Рубль в ходе биржевой сессии торговался также в плюсе против юаня, китайская валюта снижалась в направлении уровня 11,15 рубля и к закрытию торгов остановилась в одной копейке выше – в районе минимума с 29 октября.
"Рубль сохраняет устойчивость благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ. Высокие реальные ставки делают рублевые активы более привлекательными, обеспечивая дополнительный спрос на национальную валюту. При этом экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически усиливает волатильность на низколиквидном рынке - комментирует Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Прогнозы

После праздников индекс Мосбиржи покажет динамику в рамках 2550-2650 пунктов, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "На торги среды прогнозируем курсы доллара, евро и юаня в диапазонах: 79–81 рубль, 91,5–93,5 рубля и 11 –11,5 рубля, соответственно". – добавляет она.
С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт, что может оказать давление на курс рубля, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В краткосрочной перспективе прогнозируется доллар в диапазоне 80-82 рубля, юань — 11,2-11,5 рубля. К концу года доллар может достичь области 83-85 рублей, а юань — приблизиться к отметке 11,7 рубля", - оценивает он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Российский рынок акций демонстрирует околонулевую динамику
1 ноября, 15:56
 
РынокТоргиАкцииСШАУКРАИНАРФДональд ТрампМосбиржаУК Альфа-КапиталОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала