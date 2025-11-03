https://1prime.ru/20251103/mosbirzha-864189948.html

Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций вырос за основную сессию - 03.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за основную сессию

Российский рынок акций в торговую сессию нерабочего понедельника вырос на 1,5%, рубль также ощутимо укрепился к юаню, следует из данных Московской биржи | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T21:58+0300

2025-11-03T21:58+0300

2025-11-03T21:53+0300

рынок

торги

акции

сша

украина

рф

дональд трамп

мосбиржа

ук альфа-капитал

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в торговую сессию нерабочего понедельника вырос на 1,5%, рубль также ощутимо укрепился к юаню, следует из данных Московской биржи Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,51% относительно предыдущего закрытия, до 2570,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подскочил на 2,72% до 1061,78 пункта – на фоне ощутимого падения китайской валюты к рублю. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 14 копеек, до 11,16 рубля. Дневной диапазон курса на Мосбирже составил 11,15-11,33 рубля. Акции шли вверх На российском фондовом рынке в понедельник отмечался рост индекса Мосбиржи. Индикатор закрепился в ходе торговой сессии выше психологически значимого уровня 2550 пунктов. "Рынок отыгрывал новые заявления президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта вокруг Украины и вчерашнее решение стран ОПЕК+ приостановить наращивание добычи нефти в начале следующего года", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Стоимость барреля нефти марки Brent на мировом рынке вечером повышалась на 0,6% до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. В лидерах роста цены на российском рынке на этом фоне оказались бумаги нефтяного сектора: "Татнефти" (+3,2%), "Роснефти" (+2,6%), "Лукойла" (+2,1%). Юань упал к рублю Рубль в ходе биржевой сессии торговался также в плюсе против юаня, китайская валюта снижалась в направлении уровня 11,15 рубля и к закрытию торгов остановилась в одной копейке выше – в районе минимума с 29 октября. "Рубль сохраняет устойчивость благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ. Высокие реальные ставки делают рублевые активы более привлекательными, обеспечивая дополнительный спрос на национальную валюту. При этом экспортеры после обнуления нормативов обязательного возврата валютной выручки продают ее неравномерно, что периодически усиливает волатильность на низколиквидном рынке - комментирует Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы После праздников индекс Мосбиржи покажет динамику в рамках 2550-2650 пунктов, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "На торги среды прогнозируем курсы доллара, евро и юаня в диапазонах: 79–81 рубль, 91,5–93,5 рубля и 11 –11,5 рубля, соответственно". – добавляет она. С конца ноября сезонно повышаются расходы населения и компаний, в том числе на импорт, что может оказать давление на курс рубля, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В краткосрочной перспективе прогнозируется доллар в диапазоне 80-82 рубля, юань — 11,2-11,5 рубля. К концу года доллар может достичь области 83-85 рублей, а юань — приблизиться к отметке 11,7 рубля", - оценивает он.

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864130189.html

сша

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, сша, украина, рф, дональд трамп, мосбиржа, ук альфа-капитал, опек