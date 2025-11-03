https://1prime.ru/20251103/neft--864178450.html
Нефть умеренно растет после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+
Нефть умеренно растет после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+
2025-11-03T09:02+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в умеренном темпе в понедельник утром после выхода решений относительно уровня нефтедобычи восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до 65,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 61,23 доллара. В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину 2026 года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передает агентство Блумберг.
