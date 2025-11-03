Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть умеренно растет после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в умеренном темпе в понедельник утром после выхода решений относительно уровня нефтедобычи восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до 65,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 61,23 доллара. В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину 2026 года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передает агентство Блумберг.
09:02 03.11.2025
 
Нефть умеренно растет после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в умеренном темпе в понедельник утром после выхода решений относительно уровня нефтедобычи восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до 65,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,39%, до 61,23 доллара.
В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью.
После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину 2026 года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передает агентство Блумберг.
