Цены на нефть стабилизируются на оценках баланса спроса и предложения

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём почти исчерпали весь утренний рост, в то время как участники рынка пытаются определить возможное "избыточное" предложение рынке и оценивают решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 64,83 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на ещё более символические 0,03%, до 61 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,4%. "Очевидно, что остаётся много неопределённости относительно масштаба "избытка" сырья на рынке, который будет зависеть от того, насколько санкции США повлияют на поставки российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Тем временем в воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельного уровня нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения в дальнейшем, в первом квартале будущего года. После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину следующего года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передает агентство Блумберг.

