Цены на нефть стабилизируются на оценках баланса спроса и предложения
Цены на нефть стабилизируются на оценках баланса спроса и предложения
2025-11-03T15:43+0300
2025-11-03T15:43+0300
2025-11-03T15:43+0300
экономика
мировая экономика
сша
саудовская аравия
оаэ
morgan stanley
ing
опек
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём почти исчерпали весь утренний рост, в то время как участники рынка пытаются определить возможное "избыточное" предложение рынке и оценивают решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 64,83 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на ещё более символические 0,03%, до 61 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,4%. "Очевидно, что остаётся много неопределённости относительно масштаба "избытка" сырья на рынке, который будет зависеть от того, насколько санкции США повлияют на поставки российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Тем временем в воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельного уровня нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения в дальнейшем, в первом квартале будущего года. После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину следующего года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передает агентство Блумберг.
сша
саудовская аравия
оаэ
мировая экономика, сша, саудовская аравия, оаэ, morgan stanley, ing, опек, нефть, рынок
Экономика, Мировая экономика, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, Morgan Stanley, ING, ОПЕК, Нефть, Рынок
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днём почти исчерпали весь утренний рост, в то время как участники рынка пытаются определить возможное "избыточное" предложение рынке и оценивают решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 64,83 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на ещё более символические 0,03%, до 61 доллара. Утром нефть дорожала примерно на 0,4%.
"Очевидно, что остаётся много неопределённости относительно масштаба "избытка" сырья на рынке, который будет зависеть от того, насколько санкции США повлияют на поставки российской нефти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
Тем временем в воскресенье восьмерка стран ОПЕК+
(Россия, Саудовская Аравия
, ОАЭ
, Казахстан
, Ирак
, Кувейт
, Алжир
и Оман
) приняла решение об увеличении предельного уровня нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения в дальнейшем, в первом квартале будущего года.
После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину следующего года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передает агентство Блумберг.
