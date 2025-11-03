https://1prime.ru/20251103/neft-864188055.html
Нефть продолжает дешеветь на решениях ОПЕК+
Нефть продолжает дешеветь на решениях ОПЕК+ - 03.11.2025, ПРАЙМ
Нефть продолжает дешеветь на решениях ОПЕК+
Мировые цены на нефть на первых торгах месяца ведут себя спокойно - участники рынка продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+,... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T19:25+0300
2025-11-03T19:25+0300
2025-11-03T19:25+0300
нефть
торги
саудовская аравия
оаэ
казахстан
опек
morgan stanley
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_82ca32087996f024410592a1ffb9d99a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на первых торгах месяца ведут себя спокойно - участники рынка продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 18.12 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent не изменяется к уровню предыдущего закрытия и составляет 64,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - снижается на символические 0,07%, до 60,94 доллара. Утром нефть попыталась было умеренно дорожать, но уже днём перешла к околонулевой ценовой динамике. В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельного уровня нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения в дальнейшем и в первом квартале будущего года. По мнению аналитиков SEB, которых цитирует агентство Рейтер, такая приостановка последовательного повышения квот и их стабилизация не влияет на прогнозируемый "избыток" предложения. "Но это показывает, что ОПЕК+ не забыла о ценах - ей по-прежнему важно их удерживать", - также добавили эксперты. После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину следующего года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передавало также агентство Блумберг.
https://1prime.ru/20251103/neft-864183666.html
саудовская аравия
оаэ
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860265026_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_38d6bddbd98c0220f4eb440d4d066724.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, саудовская аравия, оаэ, казахстан, опек, morgan stanley
Нефть, Торги, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН, ОПЕК, Morgan Stanley
Нефть продолжает дешеветь на решениях ОПЕК+
мировые цены на нефть продолжают стабилизироваться на оценках решений ОПЕК+
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть на первых торгах месяца ведут себя спокойно - участники рынка продолжают оценивать решения относительно уровня нефтедобычи стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 18.12 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent не изменяется к уровню предыдущего закрытия и составляет 64,77 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - снижается на символические 0,07%, до 60,94 доллара.
Утром нефть попыталась было умеренно дорожать, но уже днём перешла к околонулевой ценовой динамике.
В воскресенье восьмерка стран ОПЕК+
(Россия, Саудовская Аравия
, ОАЭ
, Казахстан
, Ирак
, Кувейт
, Алжир
и Оман
) приняла решение об увеличении предельного уровня нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения в дальнейшем и в первом квартале будущего года.
По мнению аналитиков SEB, которых цитирует агентство Рейтер, такая приостановка последовательного повышения квот и их стабилизация не влияет на прогнозируемый "избыток" предложения.
"Но это показывает, что ОПЕК+ не забыла о ценах - ей по-прежнему важно их удерживать", - также добавили эксперты.
После решения ОПЕК+ американский инвестиционный банк Morgan Stanley
повысил прогноз цены на нефть марки Brent на первую половину следующего года до 60 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 57,5 доллара, передавало также агентство Блумберг.
В ЕК высказались о плане по повышению пошлин на российскую нефть