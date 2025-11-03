https://1prime.ru/20251103/opek--864184115.html
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах - 03.11.2025, ПРАЙМ
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает "сюрпризов на рынке", сообщил генеральный секретарь организации Хайсам... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T15:58+0300
2025-11-03T15:58+0300
2025-11-03T15:58+0300
энергетика
опек
хайсам аль-гайс
нефть
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_15d1c0c845e9c59b24d9735501db2f3c.jpg
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает "сюрпризов на рынке", сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. "Экономический рост остается устойчивым в этом году и в следующем году… Мы по-прежнему наблюдаем хорошие признаки роста спроса (на нефть - ред.), так что, надеюсь, никаких сюрпризов на рынке не предвидится", - сказал он на конференции ADIPEC.
https://1prime.ru/20251103/neft--864178450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/28/840752890_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_38c92962182d7aa51366c3b1849bef65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опек, хайсам аль-гайс, нефть, мировая экономика
Энергетика, ОПЕК, Хайсам аль-Гайс, Нефть, Мировая экономика
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 гг и не ждет сюрпризов на рынке
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает "сюрпризов на рынке", сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.
"Экономический рост остается устойчивым в этом году и в следующем году… Мы по-прежнему наблюдаем хорошие признаки роста спроса (на нефть - ред.), так что, надеюсь, никаких сюрпризов на рынке не предвидится", - сказал он на конференции ADIPEC.
Нефть умеренно растет после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+