ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах

03.11.2025

ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах

ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает "сюрпризов на рынке", сообщил генеральный секретарь организации Хайсам... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03

2025-11-03T15:58+0300

2025-11-03T15:58+0300

энергетика

опек

хайсам аль-гайс

нефть

мировая экономика

АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает "сюрпризов на рынке", сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. "Экономический рост остается устойчивым в этом году и в следующем году… Мы по-прежнему наблюдаем хорошие признаки роста спроса (на нефть - ред.), так что, надеюсь, никаких сюрпризов на рынке не предвидится", - сказал он на конференции ADIPEC.

