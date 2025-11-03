Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах - 03.11.2025
ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в 2025-2026 годах
2025-11-03T15:58+0300
2025-11-03T15:58+0300
энергетика
опек
хайсам аль-гайс
нефть
мировая экономика
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает "сюрпризов на рынке", сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс. "Экономический рост остается устойчивым в этом году и в следующем году… Мы по-прежнему наблюдаем хорошие признаки роста спроса (на нефть - ред.), так что, надеюсь, никаких сюрпризов на рынке не предвидится", - сказал он на конференции ADIPEC.
опек, хайсам аль-гайс, нефть, мировая экономика
Энергетика, ОПЕК, Хайсам аль-Гайс, Нефть, Мировая экономика
15:58 03.11.2025
 
Логотип ОПЕК
Логотип ОПЕК. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК видит признаки роста спроса на нефть в этом и следующем году, поэтому не ожидает "сюрпризов на рынке", сообщил генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс.
"Экономический рост остается устойчивым в этом году и в следующем году… Мы по-прежнему наблюдаем хорошие признаки роста спроса (на нефть - ред.), так что, надеюсь, никаких сюрпризов на рынке не предвидится", - сказал он на конференции ADIPEC.
Добыча нефти в Татарстане
Нефть умеренно растет после объявления решений по добыче восьмерки ОПЕК+
09:02
 
Энергетика ОПЕК Хайсам аль-Гайс Нефть Мировая экономика
 
 
