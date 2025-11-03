https://1prime.ru/20251103/rosatom-864187880.html

"Росатом" презентовал потенциал атомной энергетики на форуме в Туркмении

АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. "Росатом" представил свои возможности по развитию атомной энергетики на международной конференции "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана". "Современный мир, безусловно, движется в сторону зеленого источника электроэнергии. Это прежде всего связано с вопросами экологии, в том числе это касается Туркменистана… К 2050 году планы стран по развитию атомной энергетики будут утраиваться, практически в три раза будет увеличена доля атомной энергетики… Доля выбросов от производства электроэнергии составляет более 70% общего количества", – заявил в своем выступлении генеральный директор представительства "Росатома" по Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов. По его словам, важно уже сейчас начинать создавать возможности для развития возобновляемых источников энергии и атомной энергии. "Росатом", безусловно, глобальный лидер с точки зрения атомной энергетики как в России, так и в мире", – сказал он. Константинов подчеркнул, что развитие атомной энергетики дает импульсы для развития смежных технологий – ветроэнергетики, водородной энергетики, систем накопления энергии. Кроме того, отрасль способствует развитию науки, образования, формированию нормативно-законодательной базы и взаимодействию с международными организациями. Международная конференция и выставка "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана" (CIET 2025) проходит 3-4 ноября в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском берегу Каспийского моря. В мероприятии участвуют более 1080 представителей из 55 стран мира.

