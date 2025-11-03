Крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США

https://1prime.ru/20251103/ssha-864174958.html
Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединённые Штаты благодаря введённым им пошлинам. | 03.11.2025
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединённые Штаты благодаря введённым им пошлинам.
"Через два года мы будем контролировать 40–50% рынка микрочипов. Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин. Без них этого бы не произошло", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном в понедельник.
По словам американского лидера, Соединённые Штаты должны сосредоточиться на развитии высокотехнологичных отраслей, а недорогие товары стоит закупать за рубежом.
"Они могут производить то, что нам не имеет смысла делать — например, нижнее бельё или повседневные товары. Мы можем покупать их по низкой цене, а сами должны лидировать в сфере искусственного интеллекта, микрочипов и других передовых технологий", — подчеркнул Трамп.
