03.11.2025
Крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США
2025-11-03T05:05+0300
2025-11-03T05:05+0300
экономика
нефть
бизнес
сша
тайвань
дональд трамп
cbs
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединённые Штаты благодаря введённым им пошлинам. "Через два года мы будем контролировать 40–50% рынка микрочипов. Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин. Без них этого бы не произошло", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном в понедельник. По словам американского лидера, Соединённые Штаты должны сосредоточиться на развитии высокотехнологичных отраслей, а недорогие товары стоит закупать за рубежом. "Они могут производить то, что нам не имеет смысла делать — например, нижнее бельё или повседневные товары. Мы можем покупать их по низкой цене, а сами должны лидировать в сфере искусственного интеллекта, микрочипов и других передовых технологий", — подчеркнул Трамп.
сша
тайвань
нефть, бизнес, сша, тайвань, дональд трамп, cbs
Экономика, Нефть, Бизнес, США, Тайвань, Дональд Трамп, CBS
05:05 03.11.2025
 
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединённые Штаты благодаря введённым им пошлинам.
"Через два года мы будем контролировать 40–50% рынка микрочипов. Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин. Без них этого бы не произошло", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном в понедельник.
По словам американского лидера, Соединённые Штаты должны сосредоточиться на развитии высокотехнологичных отраслей, а недорогие товары стоит закупать за рубежом.
"Они могут производить то, что нам не имеет смысла делать — например, нижнее бельё или повседневные товары. Мы можем покупать их по низкой цене, а сами должны лидировать в сфере искусственного интеллекта, микрочипов и других передовых технологий", — подчеркнул Трамп.
 
Заголовок открываемого материала