https://1prime.ru/20251103/ssha-864174958.html

Крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в США

03.11.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что крупнейшие компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединённые Штаты благодаря введённым им пошлинам. "Через два года мы будем контролировать 40–50% рынка микрочипов. Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин. Без них этого бы не произошло", — сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном в понедельник. По словам американского лидера, Соединённые Штаты должны сосредоточиться на развитии высокотехнологичных отраслей, а недорогие товары стоит закупать за рубежом. "Они могут производить то, что нам не имеет смысла делать — например, нижнее бельё или повседневные товары. Мы можем покупать их по низкой цене, а сами должны лидировать в сфере искусственного интеллекта, микрочипов и других передовых технологий", — подчеркнул Трамп.

