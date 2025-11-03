https://1prime.ru/20251103/svo-864177206.html

"Окажется в ловушке". На Западе рассказали о резком изменении в ходе СВО

"Окажется в ловушке". На Западе рассказали о резком изменении в ходе СВО - 03.11.2025, ПРАЙМ

"Окажется в ловушке". На Западе рассказали о резком изменении в ходе СВО

03.11.2025

МОСКВА, 3 но — ПРАЙМ. Российские военные силы создают ряд окружений, в которые вскоре могут попасть десятки тысяч украинских солдат, заявил в эфире YouTube-канала военный эксперт, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Не хочу называть конкретную дату, но Украина сломается. В этом нет никаких сомнений. <…> Сейчас вдоль всей линии фронта формируется много котлов. Это план, который Россия реализует уже некоторое время. Есть вероятность, что по мере замыкания клещей вокруг этих котлов в ловушке окажутся до 50 тысяч украинских солдат," — сообщил аналитик.Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент российские силы имеют преимущество над ВСУ как в тактическом плане, так и по численности, и вместе с тем удерживают стратегическую инициативу по всей линии фронта."Суть в том, что Россия доминирует на поле боя так, как никогда раньше не доминировала. У Украины просто заканчиваются ресурсы, необходимые для затыкания дыр", — отметил Риттер.По информации Министерства обороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли около 1355 военных на различных участках спецоперации. Российские силы нанесли удары по энергетическим объектам, поддерживавшим оборонно-промышленный комплекс Украины.

