Россия способна перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива

Россия способна перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива - 03.11.2025, ПРАЙМ

Россия способна перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива

Российская атомная промышленность в настоящее время способна перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива, заявил генеральный директор представительства | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T19:37+0300

2025-11-03T19:37+0300

2025-11-03T19:37+0300

АШХАБАД, 3 ноя – ПРАЙМ. Российская атомная промышленность в настоящее время способна перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива, заявил генеральный директор представительства "Росатома" по Киргизии и Туркмении Дмитрий Константинов. "Очень важно, что современные атомные электростанции, это в том числе технологии работы с отработавшим ядерным топливом, и они стремительно развиваются. Например, сейчас в России мы уже умеем перерабатывать до 90% отработавшего ядерного топлива", – сказал Константинов на международной конференции "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана". По его словам, в перспективе до 2030 года развиваются технологии замкнутого топливного цикла, когда отработавшее топливо будет полностью перерабатываться, и свежее ядерное топливо на основе выделенных ядерных материалов будет загружаться в реакторы АЭС. Международная конференция и выставка "Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана" (CIET 2025) проходит 3-4 ноября в Национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском берегу Каспийского моря. В мероприятии участвуют более 1080 представителей из 55 стран мира.

