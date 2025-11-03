Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что планируют устроить на Украине
2025-11-03T02:05+0300
2025-11-03T02:07+0300
МОСКВА, 3 ноября — ПРАЙМ. Запад уже столкнулся с неудачей в конфликте на Украине, но вместо подписания соглашения о прекращении расширения НАТО на восток, он стремится к тому, чтобы Россия установила контроль над стратегически важными украинскими регионами, утверждает в статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Поскольку война проиграна, рациональная политика для европейцев заключалась бы в том, чтобы предложить сделку, основанную на прекращении расширения НАТО на восток, чтобы спасти жизни украинцев, территорию и саму страну. Тем не менее, ни один европейский лидер не смог предложить такое решение публично", — отмечается в статье.При этом Дизен указывает, что при отсутствии политического решения о восстановлении нейтрального статуса Украины эта страна может потерять ключевые территории, которые Россия не готова оставить под контролем Североатлантического альянса, и рискует превратиться в "захолустье".В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО возле ее западных рубежей. Альянс увеличивает свое военное присутствие, называя это "мерой по сдерживанию агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает ни одной стране, но не оставит без внимания действия, которые могут потенциально угрожать ее интересам.
украина, запад, нато, москва, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, НАТО, МОСКВА, Владимир Путин
02:05 03.11.2025 (обновлено: 02:07 03.11.2025)
 
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что планируют устроить на Украине

Steigan: Россия возьмет под контроль стратегически важные регионы Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 3 ноября — ПРАЙМ. Запад уже столкнулся с неудачей в конфликте на Украине, но вместо подписания соглашения о прекращении расширения НАТО на восток, он стремится к тому, чтобы Россия установила контроль над стратегически важными украинскими регионами, утверждает в статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Поскольку война проиграна, рациональная политика для европейцев заключалась бы в том, чтобы предложить сделку, основанную на прекращении расширения НАТО на восток, чтобы спасти жизни украинцев, территорию и саму страну. Тем не менее, ни один европейский лидер не смог предложить такое решение публично", — отмечается в статье.
При этом Дизен указывает, что при отсутствии политического решения о восстановлении нейтрального статуса Украины эта страна может потерять ключевые территории, которые Россия не готова оставить под контролем Североатлантического альянса, и рискует превратиться в "захолустье".
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО возле ее западных рубежей. Альянс увеличивает свое военное присутствие, называя это "мерой по сдерживанию агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает ни одной стране, но не оставит без внимания действия, которые могут потенциально угрожать ее интересам.
Крейсер Адмирал Нахимов и самолет Орион - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Западные СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
31 октября, 21:47
 
Спецоперация на Украине
 
 
