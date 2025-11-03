https://1prime.ru/20251103/ukraina-864173034.html
"Война проиграна". На Западе раскрыли, что планируют устроить на Украине
МОСКВА, 3 ноября — ПРАЙМ. Запад уже столкнулся с неудачей в конфликте на Украине, но вместо подписания соглашения о прекращении расширения НАТО на восток, он стремится к тому, чтобы Россия установила контроль над стратегически важными украинскими регионами, утверждает в статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Поскольку война проиграна, рациональная политика для европейцев заключалась бы в том, чтобы предложить сделку, основанную на прекращении расширения НАТО на восток, чтобы спасти жизни украинцев, территорию и саму страну. Тем не менее, ни один европейский лидер не смог предложить такое решение публично", — отмечается в статье.При этом Дизен указывает, что при отсутствии политического решения о восстановлении нейтрального статуса Украины эта страна может потерять ключевые территории, которые Россия не готова оставить под контролем Североатлантического альянса, и рискует превратиться в "захолустье".В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО возле ее западных рубежей. Альянс увеличивает свое военное присутствие, называя это "мерой по сдерживанию агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает ни одной стране, но не оставит без внимания действия, которые могут потенциально угрожать ее интересам.
