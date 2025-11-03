Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО сделали необычное признание о конфликте на Украине - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251103/ukraina-864181613.html
В НАТО сделали необычное признание о конфликте на Украине
В НАТО сделали необычное признание о конфликте на Украине - 03.11.2025, ПРАЙМ
В НАТО сделали необычное признание о конфликте на Украине
Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне выступил за возобновление диалога по Украине из-за тупиковой ситуации на фронте. Об этом он заявил в интервью Би-би-си."С... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T12:36+0300
2025-11-03T12:36+0300
спецоперация на украине
россия
украина
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне выступил за возобновление диалога по Украине из-за тупиковой ситуации на фронте. Об этом он заявил в интервью Би-би-си."С оперативной точки зрения, по его мнению, российско-украинская война зашла в тупик, и уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — говорится в публикации.При этом адмирал заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.
https://1prime.ru/20251102/merts-864156522.html
https://1prime.ru/20251102/iskander-864156253.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, нато, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ВСУ
12:36 03.11.2025
 
В НАТО сделали необычное признание о конфликте на Украине

Адмирал НАТО Драгоне призвал начать диалог по Украине из-за тупика на фронте

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне выступил за возобновление диалога по Украине из-за тупиковой ситуации на фронте. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

"С оперативной точки зрения, по его мнению, российско-украинская война зашла в тупик, и уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии
Вчера, 12:20
При этом адмирал заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.

В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
В США забили тревогу из-за хода России
Вчера, 12:17
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала