В НАТО сделали необычное признание о конфликте на Украине
Адмирал НАТО Драгоне призвал начать диалог по Украине из-за тупика на фронте
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне выступил за возобновление диалога по Украине из-за тупиковой ситуации на фронте. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.
"С оперативной точки зрения, по его мнению, российско-украинская война зашла в тупик, и уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — говорится в публикации.
"С оперативной точки зрения, по его мнению, российско-украинская война зашла в тупик, и уже почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней", — говорится в публикации.
При этом адмирал заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.
В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал в октябре сообщал, что российские войска продолжают вести активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям.
В то время как ВСУ сосредоточили усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС России, добавил он.