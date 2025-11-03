https://1prime.ru/20251103/zelenskiy-864178594.html

Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа

Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа - 03.11.2025

Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Отказ главы США Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Украине стал хорошей новостью для Владимира Зеленского, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить. Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт. Это хорошая новость, особенно для Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России", — говорится в публикации.В понедельник глава Белого дома заявил, что Вашингтон не рассматривают вопрос передачи Киеву этого вооружения.В середине октября американский президент встретился с Зеленским в США. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость.

