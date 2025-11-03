Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа
2025-11-03T09:09+0300
2025-11-03T09:09+0300
спецоперация на украине
сша
украина
владимир зеленский
вашингтон
дональд трамп
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Отказ главы США Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Украине стал хорошей новостью для Владимира Зеленского, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить. Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт. Это хорошая новость, особенно для Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России", — говорится в публикации.В понедельник глава Белого дома заявил, что Вашингтон не рассматривают вопрос передачи Киеву этого вооружения.В середине октября американский президент встретился с Зеленским в США. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость.
сша
украина
вашингтон
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Отказ главы США Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Украине стал хорошей новостью для Владимира Зеленского, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

"Президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить. Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт. Это хорошая новость, особенно для Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии
Вчера, 12:20
В понедельник глава Белого дома заявил, что Вашингтон не рассматривают вопрос передачи Киеву этого вооружения.

В середине октября американский президент встретился с Зеленским в США. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
В США забили тревогу из-за хода России
Вчера, 12:17
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
