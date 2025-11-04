https://1prime.ru/20251104/benzin-864211263.html

Эксперт спрогнозировал цены на бензин в ближайшее время

2025-11-04T13:41+0300

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Несмотря на мораторий на обнуление выплат по демпферу, нефтяники в ближайшее время будут удерживать биржевые цены на бензин Аи-92 в пределах 70 тысяч рублей за тонну, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Президент России Владимир Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 по май 2026 года. Соответствующий указ отменяет одно из правил расчета субсидий, по которому демпфер выплачивается только в случае, если среднемесячная цена бензина Аи-92 и дизельного топлива на бирже не отклоняется от индикативной более чем на 10% и 20% соответственно. "Биржевые цены больше не учитываются в правилах расчета субсидий, однако нефтяники, скорее всего, будут придерживаться "рамок приличия", в результате цены на Аи-92 не будут уходить за горизонт в 70 тысяч рублей за тонну", - прокомментировал он тенденцию к снижению биржевых котировок в октябре. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже в октябре упала на 11,4%. К закрытию торгов субботы тонна бензина Аи-92 стала стоить 65 232 рубля. Однако стоимость марки в этом году обновляла рекорд шестнадцать раз. Терешкин считает, что текущее падение - результат негласной договоренности регуляторов и компаний об удержании цен вблизи бывшей границы демпфера (66 495 рублей за тонну). "В течение ряда торговых дней цены, по всей видимости, будут превышать этот уровень, но при этом не будут "улетать в космос", - прогнозирует собеседник агентства. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена в РФ превысила отсечку на 10% на бензин и на 20% на дизтопливо, то выплаты обнуляются. Однако власти планируют повысить порог возможного отклонения оптовых цен на топливо от индикативных на 10 процентных пунктов - до 20% для бензина и до 30% для дизельного топлива - задним числом, с 1 сентября. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже внесены в Госдуму.

