Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море - 04.11.2025
Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море
Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море - 04.11.2025, ПРАЙМ
Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море
Министр нефти и природных ресурсов Египта Карим Бадави объявил о международном тендере на поиск и разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море,... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T23:21+0300
2025-11-04T23:21+0300
газ
нефть
египет
красное море
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a34b7bb56310cf8079678644cd0621b2.jpg
КАИР, 4 ноя - ПРАЙМ. Министр нефти и природных ресурсов Египта Карим Бадави объявил о международном тендере на поиск и разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море, говорится в заявлении министерства. "В ходе участия в конференции и выставке ADIPEC министр нефти и природных ресурсов Карим Бадави объявил о новом международном тендере на поиск и разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море", - сообщается в заявлении. По словам Бадави, Красное море считается одним из важнейших новых районов нефтедобычи и имеет многообещающие перспективы для будущих открытий. Отмечается, что заявки на участие в этом тендере можно будет подавать до 3 мая 2026 года. В 2025 году власти Египта неоднократно заявляли об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа.
египет
красное море
газ, нефть, египет, красное море
Газ, Нефть, ЕГИПЕТ, Красное море
23:21 04.11.2025
 
Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море

Египет объявил о международном тендере на разведку нефти и газа в Красном море

Вид на Красное море
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Вид на Красное море. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Raimond Klavins
КАИР, 4 ноя - ПРАЙМ. Министр нефти и природных ресурсов Египта Карим Бадави объявил о международном тендере на поиск и разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море, говорится в заявлении министерства.
"В ходе участия в конференции и выставке ADIPEC министр нефти и природных ресурсов Карим Бадави объявил о новом международном тендере на поиск и разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море", - сообщается в заявлении.
По словам Бадави, Красное море считается одним из важнейших новых районов нефтедобычи и имеет многообещающие перспективы для будущих открытий.
Отмечается, что заявки на участие в этом тендере можно будет подавать до 3 мая 2026 года.
В 2025 году власти Египта неоднократно заявляли об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа.
ГазНефтьЕГИПЕТКрасное море
 
 
