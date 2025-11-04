https://1prime.ru/20251104/egipet-864226180.html

Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море

Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море - 04.11.2025, ПРАЙМ

Египет объявил тендер на поиск и разведку нефти и газа в Красном море

04.11.2025

КАИР, 4 ноя - ПРАЙМ. Министр нефти и природных ресурсов Египта Карим Бадави объявил о международном тендере на поиск и разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море, говорится в заявлении министерства. "В ходе участия в конференции и выставке ADIPEC министр нефти и природных ресурсов Карим Бадави объявил о новом международном тендере на поиск и разведку нефти и газа в четырех районах в Красном море", - сообщается в заявлении. По словам Бадави, Красное море считается одним из важнейших новых районов нефтедобычи и имеет многообещающие перспективы для будущих открытий. Отмечается, что заявки на участие в этом тендере можно будет подавать до 3 мая 2026 года. В 2025 году власти Египта неоднократно заявляли об обнаружении и вводе в эксплуатацию новых месторождений нефти и газа.

египет

красное море

