"Кремль должен капитулировать". На Западе отметили странность вокруг СВО - 04.11.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Кремль должен капитулировать". На Западе отметили странность вокруг СВО
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Среднестатистический житель ЕС посоветовал бы России незамедлительно капитулировать и отвести войска к границам 1991 года, независимо от ситуации на фронте, пишет в своей статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Предложите среднестатистическому европейскому политику, журналисту или ученому мысленный эксперимент: если бы вы были советником Кремля, что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по урегулированию конфликта на Украине? Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы", — подчеркнул эксперт.ВС России продолжают активно действовать в зоне спецоперации. По информации Министерства обороны, за прошедшие сутки потери ВСУ на различных направлениях СВО составили порядка 1485 военных.Вместе с тем в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на российской территории ВС России нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины и газоэнергетического комплексов страны, обеспечивавшим работу предприятиям ВПК, а также по объектам ВСУ.
01:58 04.11.2025
 
"Кремль должен капитулировать". На Западе отметили странность вокруг СВО

Профессор Дизен: в ЕС порекомендуют России сдаться даже в случае ее победы

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Среднестатистический житель ЕС посоветовал бы России незамедлительно капитулировать и отвести войска к границам 1991 года, независимо от ситуации на фронте, пишет в своей статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Предложите среднестатистическому европейскому политику, журналисту или ученому мысленный эксперимент: если бы вы были советником Кремля, что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по урегулированию конфликта на Украине? Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы", — подчеркнул эксперт.
ВС России продолжают активно действовать в зоне спецоперации. По информации Министерства обороны, за прошедшие сутки потери ВСУ на различных направлениях СВО составили порядка 1485 военных.
Вместе с тем в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты на российской территории ВС России нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины и газоэнергетического комплексов страны, обеспечивавшим работу предприятиям ВПК, а также по объектам ВСУ.
"Агрессивных отработаем": в ВСУ собрались атаковать дронами жителей Одессы
