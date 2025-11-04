https://1prime.ru/20251104/fssp-864224152.html
Акций компании, владеющей "Яшкино" и "Кириешками", передали в доход России
2025-11-04T22:46+0300
2025-11-04T22:46+0300
2025-11-04T22:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Почти семь миллионов акций владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи бенефициары признаны экстремистским объединением, переданы в доход государства, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "В настоящее время приняты обеспечительные меры по исполнительным документам об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Штенгелову Д.Н.* и афиллированным лицам. Уже переданы в доход Российской Федерации почти 7 миллионов акций АО "Кондитерус Ком" и более 895,5 тысячи акций АО "Боавишта", принадлежащие Каржиловой М.Г. и Штенгелову*", - сообщил он. Тверской суд Москвы в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад. Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.* Николай и Денис Штенгеловы признаны экстремистским объединением в России.
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Почти семь миллионов акций владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи бенефициары признаны экстремистским объединением, переданы в доход государства, сообщил в интервью РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"В настоящее время приняты обеспечительные меры по исполнительным документам об обращении в доход государства имущества, принадлежащего Штенгелову Д.Н.* и афиллированным лицам. Уже переданы в доход Российской Федерации почти 7 миллионов акций АО "Кондитерус Ком" и более 895,5 тысячи акций АО "Боавишта", принадлежащие Каржиловой М.Г. и Штенгелову*", - сообщил он.
Суд изъял имущество владельцев брендов "Яшкино" и "Кириешки" в доход России
Тверской суд Москвы
в начале октября по иску Генпрокуратуры РФ
признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года.
Ответчиками по иску выступали гражданин Украины
Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии
, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц были указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация группы оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
* Николай и Денис Штенгеловы признаны экстремистским объединением в России.
