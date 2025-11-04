Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирак заявил о выходе на самообеспечение нефтепродуктами - 04.11.2025, ПРАЙМ
Ирак заявил о выходе на самообеспечение нефтепродуктами
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ирак прекращает импорт бензина, керосина и "белой нефти" в связи с достижением самообеспечения, говорится в постановлении канцелярии премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, текст которого опубликовало иракское информационное агентство INA. "После того как на протяжении последних трех лет предпринимались значительные усилия… в рамках плана выхода на самообеспечение (нефтепродуктами - ред.), и местное производство бензина, керосина и "белой нефти" превысило объемы внутреннего потребления, премьер-министр распорядился приостановить импорт этих продуктов", - говорится в постановлении. "Белая нефть" - разновидность дизельного топлива, используемая в отопительных приборах. Излишки местного производства этих видов топлива будут направлены на экспорт, указано также в документе.
ПРАЙМ
нефть, ирак
Энергетика, Нефть, ИРАК
14:37 04.11.2025
 
Ирак заявил о выходе на самообеспечение нефтепродуктами

Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ирак прекращает импорт бензина, керосина и "белой нефти" в связи с достижением самообеспечения, говорится в постановлении канцелярии премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, текст которого опубликовало иракское информационное агентство INA.
"После того как на протяжении последних трех лет предпринимались значительные усилия… в рамках плана выхода на самообеспечение (нефтепродуктами - ред.), и местное производство бензина, керосина и "белой нефти" превысило объемы внутреннего потребления, премьер-министр распорядился приостановить импорт этих продуктов", - говорится в постановлении.
"Белая нефть" - разновидность дизельного топлива, используемая в отопительных приборах.
Излишки местного производства этих видов топлива будут направлены на экспорт, указано также в документе.
 
