Ирак заявил о выходе на самообеспечение нефтепродуктами

2025-11-04T14:37+0300

энергетика

нефть

ирак

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ирак прекращает импорт бензина, керосина и "белой нефти" в связи с достижением самообеспечения, говорится в постановлении канцелярии премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, текст которого опубликовало иракское информационное агентство INA. "После того как на протяжении последних трех лет предпринимались значительные усилия… в рамках плана выхода на самообеспечение (нефтепродуктами - ред.), и местное производство бензина, керосина и "белой нефти" превысило объемы внутреннего потребления, премьер-министр распорядился приостановить импорт этих продуктов", - говорится в постановлении. "Белая нефть" - разновидность дизельного топлива, используемая в отопительных приборах. Излишки местного производства этих видов топлива будут направлены на экспорт, указано также в документе.

ирак

