https://1prime.ru/20251104/karera-864204815.html

Россияне назвали лучшие города для карьеры

Россияне назвали лучшие города для карьеры - 04.11.2025, ПРАЙМ

Россияне назвали лучшие города для карьеры

Москва среди российских городов уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей, при этом Казань в этом списке заняла второе место, обогнав Санкт-Петербург, | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T11:14+0300

2025-11-04T11:14+0300

2025-11-04T11:14+0300

россия

бизнес

владивосток

набережные челны

казань

работа

карьера

https://cdnn.1prime.ru/img/83452/50/834525037_0:59:3307:1919_1920x0_80_0_0_c6bbded22cd49163ff1a3c0b6e0e99da.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Москва среди российских городов уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей, при этом Казань в этом списке заняла второе место, обогнав Санкт-Петербург, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Москва уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей: лучшим городом для роста в должности и уровня дохода столицу назвали 69% ее экономически активных жителей. Казань с показателем в 54% голосов заняла второе место, опередив Санкт-Петербург, где положительных оценок 53%", - показало исследование мнений 20 500 респондентов по всей России. Екатеринбург считают городом карьерных возможностей также 53% опрошенных. Помимо этих городов, популярность набрали Тюмень (52% ответов), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%). Сложнее всего, по данным аналитиков, построить карьеру в Оренбурге и Ульяновске (по 18% положительных ответов), Волгограде (21%), а также Новокузнецке, Липецке и Кирове (по 22%). Исследователи отметили перемены в восприятии карьерных возможностей. По их данным, за последний год количество москвичей и петербуржцев, считающих столицы лучшими городами для карьеры, несколько снизилось (на 3 и 4 процентных пункта соответственно). На этом фоне эксперты выделяют положительную динамику в ряде региональных центров. Наибольший прирост демонстрируют Владивосток и Набережные Челны (по 7 процентных пунктов).

https://1prime.ru/20251104/chislo-864194615.html

владивосток

набережные челны

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, владивосток, набережные челны, казань, работа, карьера