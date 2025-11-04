Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали лучшие города для карьеры - 04.11.2025
Россияне назвали лучшие города для карьеры
Россияне назвали лучшие города для карьеры - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали лучшие города для карьеры
Москва среди российских городов уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей, при этом Казань в этом списке заняла второе место, обогнав Санкт-Петербург, | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T11:14+0300
2025-11-04T11:14+0300
11:14 04.11.2025
 
Россияне назвали лучшие города для карьеры

SuperJob: Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов РФ для карьеры

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Москва среди российских городов уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей, при этом Казань в этом списке заняла второе место, обогнав Санкт-Петербург, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Москва уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей: лучшим городом для роста в должности и уровня дохода столицу назвали 69% ее экономически активных жителей. Казань с показателем в 54% голосов заняла второе место, опередив Санкт-Петербург, где положительных оценок 53%", - показало исследование мнений 20 500 респондентов по всей России.
Екатеринбург считают городом карьерных возможностей также 53% опрошенных. Помимо этих городов, популярность набрали Тюмень (52% ответов), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).
Сложнее всего, по данным аналитиков, построить карьеру в Оренбурге и Ульяновске (по 18% положительных ответов), Волгограде (21%), а также Новокузнецке, Липецке и Кирове (по 22%).
Исследователи отметили перемены в восприятии карьерных возможностей. По их данным, за последний год количество москвичей и петербуржцев, считающих столицы лучшими городами для карьеры, несколько снизилось (на 3 и 4 процентных пункта соответственно).
На этом фоне эксперты выделяют положительную динамику в ряде региональных центров. Наибольший прирост демонстрируют Владивосток и Набережные Челны (по 7 процентных пунктов).
Заголовок открываемого материала