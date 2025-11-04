https://1prime.ru/20251104/kirgiziya-864214264.html

Президент Киргизии запретил вводить безлимитный тариф на электроэнергию

БИШКЕК, 4 ноя – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров на фоне дефицита электроэнергии в республике запретил вводить безлимитный тариф, который предлагалось предоставить потребителям, готовым платить за электричество в трехкратном размере, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов. Ранее в Национальной электрической сети Киргизии (НЭСК) сообщили, что в связи с дефицитом электроэнергии в республике для потребителей будут вводиться временные ограничения мощности с 5 до 3 кВт в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки. При этом в НЭСК сообщили, что по желанию граждане смогут оформить безлимитный тариф, но тогда платить за электричество придется почти в три раза больше. "Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров дал резкую оценку действиям министра энергетики Таалайбека Ибраева в связи с призывом ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" к населению перейти на "Безлимитный тариф" на электроэнергию. Глава государства отметил, что подобные инициативы недопустимы в условиях дефицита электроэнергии и могут привести к социальному разделению в обществе", - написал Алагозов на своей странице в социальной сети Facebook*. По словам пресс-секретаря, глава государства поручил немедленно прекратить применение данного тарифа и принять исчерпывающие меры для обеспечения справедливого и равного доступа граждан к электроэнергии в зимний период. По сообщению энергетиков, в Киргизии в осенне-зимний период возможен дефицит электроэнергии, вызванный в том числе низким уровнем воды в водохранилище, питающем крупнейшую в республике Токтогульскую ГЭС. Минэнерго республики намерено покрыть дефицит за счет импорта электроэнергии из ряда соседних стран, в том числе из Казахстана и России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

