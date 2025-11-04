https://1prime.ru/20251104/kitay-864199316.html

Россия и Китай договорились создавать условия для реализации инвестпроектов

Россия и Китай договорились создавать условия для реализации инвестпроектов - 04.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай договорились создавать условия для реализации инвестпроектов

РФ и КНР договорились создавать условия для реализации инвестпроектов в сфере производства автомобилей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T09:15+0300

2025-11-04T09:15+0300

2025-11-04T09:15+0300

экономика

бизнес

россия

китай

рф

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. РФ и КНР договорились создавать условия для реализации инвестпроектов в сфере производства автомобилей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Договорились… активно создавать благоприятные условия для углубления кооперации и реализации инвестиционных проектов в области производства машинно-технического оборудования и автомобилей, транспортной инфраструктуры, лесной промышленности, строительства и производства стройматериалов, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, энергетики, информационных технологий и связи", - следует из документа.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, рф, авто