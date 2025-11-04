https://1prime.ru/20251104/kitay-864199316.html
Россия и Китай договорились создавать условия для реализации инвестпроектов
Россия и Китай договорились создавать условия для реализации инвестпроектов - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай договорились создавать условия для реализации инвестпроектов
РФ и КНР договорились создавать условия для реализации инвестпроектов в сфере производства автомобилей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T09:15+0300
2025-11-04T09:15+0300
2025-11-04T09:15+0300
экономика
бизнес
россия
китай
рф
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. РФ и КНР договорились создавать условия для реализации инвестпроектов в сфере производства автомобилей, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян). "Договорились… активно создавать благоприятные условия для углубления кооперации и реализации инвестиционных проектов в области производства машинно-технического оборудования и автомобилей, транспортной инфраструктуры, лесной промышленности, строительства и производства стройматериалов, химической, легкой и горнодобывающей промышленности, энергетики, информационных технологий и связи", - следует из документа.
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, рф, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Авто
Россия и Китай договорились создавать условия для реализации инвестпроектов
РФ и КНР будут создавать условия для реализации инвестпроектов в автопроме и строительстве