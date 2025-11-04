https://1prime.ru/20251104/kompaniya-864222236.html

Нефтегазовые компании Eni и Petronas создадут совместное предприятие

АБУ-ДАБИ, 4 ноя - ПРАЙМ. Eni заключила с Petronas обязывающее соглашение о создании совместного предприятия для управления рядом активов в Индонезии и Малайзии, следует из пресс-релиза итальянской компании. "Компании Eni и Petronas сегодня объявили о заключении обязывающего соглашения о создании независимой компании (NewCo) с равным распределением долей собственности, путем объединения своих нефтегазовых активов в Индонезии и Малайзии", - сообщает итальянская компания. Подписание состоялось на международной энергетической выставке ADIPEC в присутствии генерального директора Eni Клаудио Дескальци и президента и генерального директора группы Petronas Тенгку Мухаммада Тафика. Как уточняется в релизе, NewCo будет функционировать как финансово самостоятельная структура. Так, совместное предприятие планирует инвестировать свыше 15 миллиардов долларов в течение пяти лет на развитие не менее восьми проектов и бурение 15 разведочных скважин. Кроме того, NewCo планирует провести разведку и бурение в новых районах Малайзии и Индонезии, где, по оценкам, можно открыть до 10 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, говорится в релизе. Само формирование новой компании Eni ожидает в будущем году. "Используя существующие добывающие мощности и развивая крупные инициативы как в бассейне Кутай, так и в Малайзии, мы рассчитываем достичь уровня добычи свыше 500 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в среднесрочной перспективе", - приводится в релизе заявление Дескальци. Эта возможность обеспечит значительный рост стоимости для Eni и Petronas благодаря "нашим исключительным навыкам" в разведке и способности ускоренно и по графику реализовывать проекты, заключил глава Eni.

