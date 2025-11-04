https://1prime.ru/20251104/lukoyl-864204586.html

Хасенов рассказал, от чего зависит покупка "Казмунайгазом" доли "Лукойла"

Хасенов рассказал, от чего зависит покупка "Казмунайгазом" доли "Лукойла" - 04.11.2025, ПРАЙМ

Хасенов рассказал, от чего зависит покупка "Казмунайгазом" доли "Лукойла"

Покупка "Казмунайгазом" (КМГ) доли "Лукойла" в их совместных проектах зависит от того, будут ли выданы исключения из-под санкций, заявил журналистам в кулуарах... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T10:55+0300

2025-11-04T10:55+0300

2025-11-04T11:08+0300

энергетика

бизнес

лукойл

казмунайгаз

санкции против рф

дубай

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e119e0d33ce0dbc4c2fed28cc9538b09.jpg

АБУ-ДАБИ, 4 ноя - РИА Новости. Покупка "Казмунайгазом" (КМГ) доли "Лукойла" в их совместных проектах зависит от того, будут ли выданы исключения из-под санкций, заявил журналистам в кулуарах ADIPEC глава компании Асхат Хасенов."Таких резких заявлений сегодня никто не может сказать, потому что все зависит от тех разрешений, которые будут выданы в первую очередь. Будут ли ограничения у нас какие-либо по финансовым инструментам", - ответил он на вопрос о том, планирует ли КМГ выкупить долю "Лукойла" в совместных проектах.Хасенов добавил, что на сегодняшний день проекты находятся только в процессе развития, не имеют финансовой отдачи, а требуют инвестиций.Вопрос о том, являются ли эти проекты частью сделки "Лукойла" с Gunvor, глава КМГ комментировать отказался."Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия сделки и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что за 30 лет компания "Лукойл" инвестировала в нефтегазовую отрасль страны более 12 миллиардов долларов. На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "Казмунайгазом" начал реализацию перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар".

https://1prime.ru/20251030/finlyandiya-864075020.html

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864129137.html

дубай

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, лукойл, казмунайгаз, санкции против рф, дубай, казахстан