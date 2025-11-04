https://1prime.ru/20251104/lukoyl-864217596.html

Глава Gunvor рассказал об особенностях сделки с "Лукойлом" по его активам

Глава Gunvor рассказал об особенностях сделки с "Лукойлом" по его активам - 04.11.2025, ПРАЙМ

Глава Gunvor рассказал об особенностях сделки с "Лукойлом" по его активам

Продажа "Лукойлом" своих зарубежных активов не предполагает их обратного выкупа даже в случае снятия международных санкций, таковы условия договора, заявил... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T17:57+0300

2025-11-04T17:57+0300

2025-11-04T17:57+0300

бизнес

дубай

лукойл

gunvor

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Продажа "Лукойлом" своих зарубежных активов не предполагает их обратного выкупа даже в случае снятия международных санкций, таковы условия договора, заявил глава согласившейся выкупить эти активы компании Gunvor Торбьёрн Тёрнквист. "Нет, ни в коем случае. Это чистая сделка. Как только это будет сделано, все. Мы больше не имеем никакого отношения к "Лукойлу", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV. Он добавил, что многие из зарубежных активов "Лукойла" хорошо вписываются в портфель Gunvor. В частности, речь идет о трейдинге и нефтепереработке, которыми уже занимается компания. Но некоторые активы, возможно, лучше будет передать в другие руки. "Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

https://1prime.ru/20251104/lukoyl-864204586.html

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864129137.html

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, дубай, лукойл, gunvor, минфин сша