Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии предупредили о риске закрытия АЗС Teboil, сообщили СМИ - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/lukoyl-864221443.html
В Финляндии предупредили о риске закрытия АЗС Teboil, сообщили СМИ
В Финляндии предупредили о риске закрытия АЗС Teboil, сообщили СМИ - 04.11.2025, ПРАЙМ
В Финляндии предупредили о риске закрытия АЗС Teboil, сообщили СМИ
Владельцы АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива на фоне | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T20:22+0300
2025-11-04T20:22+0300
бизнес
сша
рф
финляндия
мария захарова
teboil
лукойл
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/27/838552788_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_e359676f54edca99724f31cfa2ac6251.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Владельцы АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива на фоне санкций, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. "Финские владельцы Teboil предупреждают о риске закрытия автозаправок", - говорится в сообщении. По словам управляющих АЗС, распределение топлива и финансовые операции практически прекратились после того, как материнская компания "Лукойл" была включена в санкционный список Великобритании и США. "Многие бизнесмены теряют дело своей жизни без причины. Мы хотим платить зарплаты сотрудникам, выполнять требования заинтересованных сторон и обеспечивать бесперебойность поставок, но проблемы с оплатой становятся угрозой", - приводит Yle слова председателя Ассоциации розничных торговцев Teboil Микко Райтинпяя. По его словам, если ситуация не улучшится в ближайшие дни, сеть АЗС может прекратить свою деятельность. Издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне введенных санкций у клиентов финской Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste ранее приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20251101/lukoyl-864125336.html
https://1prime.ru/20251104/lukoyl-864217596.html
https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864213173.html
сша
рф
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/27/838552788_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9fb0bd9a303ceb2beab7036b328a5443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, рф, финляндия, мария захарова, teboil, лукойл, роснефть
Бизнес, США, РФ, ФИНЛЯНДИЯ, Мария Захарова, Teboil, Лукойл, Роснефть
20:22 04.11.2025
 
В Финляндии предупредили о риске закрытия АЗС Teboil, сообщили СМИ

Yle: владельцы АЗС финской дочки Лукойла предупредили о риске закрытия заправок

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкTeboil
Teboil - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Teboil. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Владельцы АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива на фоне санкций, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
В Финляндии клиентам Teboil приходится платить наличными из-за санкций
1 ноября, 14:45
"Финские владельцы Teboil предупреждают о риске закрытия автозаправок", - говорится в сообщении.
По словам управляющих АЗС, распределение топлива и финансовые операции практически прекратились после того, как материнская компания "Лукойл" была включена в санкционный список Великобритании и США.
"Многие бизнесмены теряют дело своей жизни без причины. Мы хотим платить зарплаты сотрудникам, выполнять требования заинтересованных сторон и обеспечивать бесперебойность поставок, но проблемы с оплатой становятся угрозой", - приводит Yle слова председателя Ассоциации розничных торговцев Teboil Микко Райтинпяя.
По его словам, если ситуация не улучшится в ближайшие дни, сеть АЗС может прекратить свою деятельность.
Издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне введенных санкций у клиентов финской Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste ранее приостановила поставки топлива на АЗС Teboil.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Глава Gunvor рассказал об особенностях сделки с "Лукойлом" по его активам
17:57
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Турции на катере в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла"
15:02
 
БизнесСШАРФФИНЛЯНДИЯМария ЗахароваTeboilЛукойлРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала