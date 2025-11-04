В Финляндии предупредили о риске закрытия АЗС Teboil, сообщили СМИ
Yle: владельцы АЗС финской дочки Лукойла предупредили о риске закрытия заправок
Teboil. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Владельцы АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии предупредили о риске скорого закрытия заправок из-за проблем с оплатой и поставками топлива на фоне санкций, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Финские владельцы Teboil предупреждают о риске закрытия автозаправок", - говорится в сообщении.
По словам управляющих АЗС, распределение топлива и финансовые операции практически прекратились после того, как материнская компания "Лукойл" была включена в санкционный список Великобритании и США.
"Многие бизнесмены теряют дело своей жизни без причины. Мы хотим платить зарплаты сотрудникам, выполнять требования заинтересованных сторон и обеспечивать бесперебойность поставок, но проблемы с оплатой становятся угрозой", - приводит Yle слова председателя Ассоциации розничных торговцев Teboil Микко Райтинпяя.
По его словам, если ситуация не улучшится в ближайшие дни, сеть АЗС может прекратить свою деятельность.
Издание Helsingin Sanomat сообщало, что на фоне введенных санкций у клиентов финской Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste ранее приостановила поставки топлива на АЗС Teboil.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.