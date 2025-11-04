Нефть дешевеет в ожидании переизбытка предложения на рынке

https://1prime.ru/20251104/neft-864198326.html
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром в ожидании переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 64,72 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 60,89 доллара. Аналитики продолжают оценивать ситуацию относительно спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода решений восьми стран ОПЕК+ по итогам своего недавнего заседания. Ранее в воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. "Рынок может расценивать это как первый признак возможного возникновения переизбытка предложения со стороны стран ОПЕК+, которые до сих пор сохраняли оптимистичные настроения относительно спроса", - цитирует агентство Рейтер руководителя группы по проектам в энергетическом секторе DBS Bank Сувро Саркара (Suvro Sarkar).
