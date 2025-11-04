Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в ожидании переизбытка предложения на рынке - 04.11.2025
Нефть дешевеет в ожидании переизбытка предложения на рынке
Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром в ожидании переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 04.11.2025
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром в ожидании переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 64,72 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 60,89 доллара. Аналитики продолжают оценивать ситуацию относительно спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода решений восьми стран ОПЕК+ по итогам своего недавнего заседания. Ранее в воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. "Рынок может расценивать это как первый признак возможного возникновения переизбытка предложения со стороны стран ОПЕК+, которые до сих пор сохраняли оптимистичные настроения относительно спроса", - цитирует агентство Рейтер руководителя группы по проектам в энергетическом секторе DBS Bank Сувро Саркара (Suvro Sarkar).
нефть, рынок, саудовская аравия, оаэ, казахстан, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, КАЗАХСТАН, ОПЕК
09:00 04.11.2025
 
Нефть дешевеет в ожидании переизбытка предложения на рынке

Мировые цены на нефть снижаются в ожидании переизбытка предложения на рынке

Нефтяные станки-качалки
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром в ожидании переизбытка предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 64,72 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 60,89 доллара.
Аналитики продолжают оценивать ситуацию относительно спроса и предложения на нефтяном рынке после выхода решений восьми стран ОПЕК+ по итогам своего недавнего заседания.
Ранее в воскресенье восьмерка стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) приняла решение об увеличении предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но при этом сообщила о приостановке увеличения нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью.
"Рынок может расценивать это как первый признак возможного возникновения переизбытка предложения со стороны стран ОПЕК+, которые до сих пор сохраняли оптимистичные настроения относительно спроса", - цитирует агентство Рейтер руководителя группы по проектам в энергетическом секторе DBS Bank Сувро Саркара (Suvro Sarkar).
 
Энергетика Нефть Рынок САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОАЭ КАЗАХСТАН ОПЕК
 
 
