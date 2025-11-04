Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Saudi Aramco ждет рекордного спроса на нефть в 2025 году на уровне 106 миллионов баррелей в сутки, прогнозирует устойчивый рост спроса в 2026 году, сообщается в презентации главы компании Амина Нассера к конференции компании по итогам девяти месяцев. "Ожидается рекордный спрос на нефть в 2025 году в размере 106 миллионов баррелей в сутки; рост в 2026 году останется устойчивым", - говорится в материалах. Отмечается, что прогнозы по росту спроса на нефть во втором полугодии относительно первого были пересмотрены в сторону повышения на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до двух миллионов баррелей в сутки. Saudi Aramco добавляет, что запасы нефти остаются стабильными и ниже среднего пятилетнего уровня, несмотря на сворачивание добровольных ограничений ОПЕК+, а маржа нефтепереработки в некоторых регионах удвоилась в годовом исчислении, при этом отрасль работает на максимальных мощностях.
09:27 04.11.2025
 
Saudi Aramco ожидает рекордного спроса на нефть в 2025 году

Saudi Aramco ожидает спроса на нефть на уровне 106 млн баррелей в сутки в 2025 г

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Saudi Aramco ждет рекордного спроса на нефть в 2025 году на уровне 106 миллионов баррелей в сутки, прогнозирует устойчивый рост спроса в 2026 году, сообщается в презентации главы компании Амина Нассера к конференции компании по итогам девяти месяцев.
"Ожидается рекордный спрос на нефть в 2025 году в размере 106 миллионов баррелей в сутки; рост в 2026 году останется устойчивым", - говорится в материалах.
Отмечается, что прогнозы по росту спроса на нефть во втором полугодии относительно первого были пересмотрены в сторону повышения на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до двух миллионов баррелей в сутки.
Saudi Aramco добавляет, что запасы нефти остаются стабильными и ниже среднего пятилетнего уровня, несмотря на сворачивание добровольных ограничений ОПЕК+, а маржа нефтепереработки в некоторых регионах удвоилась в годовом исчислении, при этом отрасль работает на максимальных мощностях.
 
