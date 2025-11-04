https://1prime.ru/20251104/neft-864212257.html
Нефть упала в цене на неуверенности в сырьевом спросе
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно снижаются во вторник на неуверенности в глобальном сырьевом спросе в будущем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,45% относительно предыдущего закрытия, до 63,95 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,64%, до 60,05 доллара. "Серия "слабых" индексов деловой активности в Азии, а затем и из США вызывают беспокойство по поводу спроса на нефть. Ту же тревогу вызывает и постоянная угроза введения импортных тарифов, дестабилизирующая рынок", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Oil Associates Джона Эванса (John Evans). В частности, ранее во вторник были опубликованы окончательные данные по индексу деловой активности в Японии. Его значение в октябре снизилось до 48,2 пункта с 48,5 пункта в сентябре, что оказалось и ниже предварительной оценки в 48,3 пункта. А днем ранее вышли данные, что индекс деловой активности в промышленности США в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя - до 49,5%.
