Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть упала в цене на неуверенности в сырьевом спросе - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251104/neft-864212257.html
Нефть упала в цене на неуверенности в сырьевом спросе
Нефть упала в цене на неуверенности в сырьевом спросе - 04.11.2025, ПРАЙМ
Нефть упала в цене на неуверенности в сырьевом спросе
Мировые цены на нефть сильно снижаются во вторник на неуверенности в глобальном сырьевом спросе в будущем, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T14:30+0300
2025-11-04T14:30+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
азия
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно снижаются во вторник на неуверенности в глобальном сырьевом спросе в будущем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,45% относительно предыдущего закрытия, до 63,95 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,64%, до 60,05 доллара. "Серия "слабых" индексов деловой активности в Азии, а затем и из США вызывают беспокойство по поводу спроса на нефть. Ту же тревогу вызывает и постоянная угроза введения импортных тарифов, дестабилизирующая рынок", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Oil Associates Джона Эванса (John Evans). В частности, ранее во вторник были опубликованы окончательные данные по индексу деловой активности в Японии. Его значение в октябре снизилось до 48,2 пункта с 48,5 пункта в сентябре, что оказалось и ниже предварительной оценки в 48,3 пункта. А днем ранее вышли данные, что индекс деловой активности в промышленности США в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя - до 49,5%.
сша
азия
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, азия, япония
Энергетика, Нефть, Рынок, США, АЗИЯ, ЯПОНИЯ
14:30 04.11.2025
 
Нефть упала в цене на неуверенности в сырьевом спросе

Мировые цены на нефть опустились до 63,95 доллара за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сильно снижаются во вторник на неуверенности в глобальном сырьевом спросе в будущем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,45% относительно предыдущего закрытия, до 63,95 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,64%, до 60,05 доллара.
"Серия "слабых" индексов деловой активности в Азии, а затем и из США вызывают беспокойство по поводу спроса на нефть. Ту же тревогу вызывает и постоянная угроза введения импортных тарифов, дестабилизирующая рынок", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Oil Associates Джона Эванса (John Evans).
В частности, ранее во вторник были опубликованы окончательные данные по индексу деловой активности в Японии. Его значение в октябре снизилось до 48,2 пункта с 48,5 пункта в сентябре, что оказалось и ниже предварительной оценки в 48,3 пункта.
А днем ранее вышли данные, что индекс деловой активности в промышленности США в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали роста показателя - до 49,5%.
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШААЗИЯЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала