Глава Saudi Aramco оценил рост нефтедобычи в Саудовской Аравии
04.11.2025
Глава Saudi Aramco оценил рост нефтедобычи в Саудовской Аравии
Глава Saudi Aramco оценил рост нефтедобычи в Саудовской Аравии
04.11.2025
Глава Saudi Aramco оценил рост нефтедобычи в Саудовской Аравии
Увеличение нефтедобычи в Саудовской Аравии не требует особых капитальных затрат, а ее рост только на 1 миллион баррелей в сутки способен обеспечить дополнительно примерно 11 миллиардов долларов в год операционного денежного потока
04.11.2025
2025-11-04T16:41+0300
нефть
бизнес
саудовская аравия
ирак
оаэ
saudi aramco
опек
энергетика
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нефтедобычи в Саудовской Аравии не требует особых капитальных затрат, а ее рост только на 1 миллион баррелей в сутки способен обеспечить дополнительно примерно 11 миллиардов долларов в год операционного денежного потока, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер. "Когда Aramco производит дополнительные объемы, это сопряжено с минимальными затратами или вообще без них благодаря нашим свободным мощностям... И мы всегда говорим, что исходя из нашего опыта увеличение добычи на каждый миллион баррелей, как ожидается, приведет к генерации ежегодного дополнительного операционного денежного потока в размере около 11 миллиардов долларов", - сказал он, выступая на конференции по итогам отчетности компании. Таковы расчёты исходя из средней цены на 2025 год на сегодняшний день, уточнил он. Нассер в связи с этим напомнил, что Саудовская Аравия в рамках отхода от "добровольных" ограничений в ОПЕК+ увеличивает добычу примерно на 1,1 миллиона баррелей в сутки в период с марта по декабрь. "Восьмерка" стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в сентябре завершила досрочный отход от "добровольных" (сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Постепенно на такой же объем эти страны будут увеличивать добычу ежемесячно в ноябре и декабре, а в первом квартале 2026 следующего года сделают паузу.
саудовская аравия
ирак
оаэ
Новости
ru-RU
16:41 04.11.2025
 
Глава Saudi Aramco оценил рост нефтедобычи в Саудовской Аравии

Нассер: hост нефтедобычи в Саудовской Аравии на 1 млн б/с может принести $11 млрд в год

© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нефтедобычи в Саудовской Аравии не требует особых капитальных затрат, а ее рост только на 1 миллион баррелей в сутки способен обеспечить дополнительно примерно 11 миллиардов долларов в год операционного денежного потока, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.
"Когда Aramco производит дополнительные объемы, это сопряжено с минимальными затратами или вообще без них благодаря нашим свободным мощностям... И мы всегда говорим, что исходя из нашего опыта увеличение добычи на каждый миллион баррелей, как ожидается, приведет к генерации ежегодного дополнительного операционного денежного потока в размере около 11 миллиардов долларов", - сказал он, выступая на конференции по итогам отчетности компании.
Добыча нефти
Ирак заявил о выходе на самообеспечение нефтепродуктами
14:37
Таковы расчёты исходя из средней цены на 2025 год на сегодняшний день, уточнил он.
Нассер в связи с этим напомнил, что Саудовская Аравия в рамках отхода от "добровольных" ограничений в ОПЕК+ увеличивает добычу примерно на 1,1 миллиона баррелей в сутки в период с марта по декабрь.
"Восьмерка" стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в сентябре завершила досрочный отход от "добровольных" (сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей.
Постепенно на такой же объем эти страны будут увеличивать добычу ежемесячно в ноябре и декабре, а в первом квартале 2026 следующего года сделают паузу.
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Saudi Aramco ожидает рекордного спроса на нефть в 2025 году
09:27
 
НефтьБизнесСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОАЭSaudi AramcoОПЕКэнергетика
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
