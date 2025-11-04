https://1prime.ru/20251104/neft-864215744.html

Глава Saudi Aramco оценил рост нефтедобычи в Саудовской Аравии

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нефтедобычи в Саудовской Аравии не требует особых капитальных затрат, а ее рост только на 1 миллион баррелей в сутки способен обеспечить дополнительно примерно 11 миллиардов долларов в год операционного денежного потока, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер. "Когда Aramco производит дополнительные объемы, это сопряжено с минимальными затратами или вообще без них благодаря нашим свободным мощностям... И мы всегда говорим, что исходя из нашего опыта увеличение добычи на каждый миллион баррелей, как ожидается, приведет к генерации ежегодного дополнительного операционного денежного потока в размере около 11 миллиардов долларов", - сказал он, выступая на конференции по итогам отчетности компании. Таковы расчёты исходя из средней цены на 2025 год на сегодняшний день, уточнил он. Нассер в связи с этим напомнил, что Саудовская Аравия в рамках отхода от "добровольных" ограничений в ОПЕК+ увеличивает добычу примерно на 1,1 миллиона баррелей в сутки в период с марта по декабрь. "Восьмерка" стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в сентябре завершила досрочный отход от "добровольных" (сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Постепенно на такой же объем эти страны будут увеличивать добычу ежемесячно в ноябре и декабре, а в первом квартале 2026 следующего года сделают паузу.

