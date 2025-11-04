Глава Saudi Aramco оценил рост нефтедобычи в Саудовской Аравии
Нассер: hост нефтедобычи в Саудовской Аравии на 1 млн б/с может принести $11 млрд в год
© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Увеличение нефтедобычи в Саудовской Аравии не требует особых капитальных затрат, а ее рост только на 1 миллион баррелей в сутки способен обеспечить дополнительно примерно 11 миллиардов долларов в год операционного денежного потока, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.
"Когда Aramco производит дополнительные объемы, это сопряжено с минимальными затратами или вообще без них благодаря нашим свободным мощностям... И мы всегда говорим, что исходя из нашего опыта увеличение добычи на каждый миллион баррелей, как ожидается, приведет к генерации ежегодного дополнительного операционного денежного потока в размере около 11 миллиардов долларов", - сказал он, выступая на конференции по итогам отчетности компании.
Таковы расчёты исходя из средней цены на 2025 год на сегодняшний день, уточнил он.
Нассер в связи с этим напомнил, что Саудовская Аравия в рамках отхода от "добровольных" ограничений в ОПЕК+ увеличивает добычу примерно на 1,1 миллиона баррелей в сутки в период с марта по декабрь.
"Восьмерка" стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в сентябре завершила досрочный отход от "добровольных" (сверх квот) ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей.
Постепенно на такой же объем эти страны будут увеличивать добычу ежемесячно в ноябре и декабре, а в первом квартале 2026 следующего года сделают паузу.