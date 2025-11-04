https://1prime.ru/20251104/neft-864216271.html
Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки
Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки - 04.11.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки
Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки в краткосрочной перспективе, в частности, в связи с растущим спросом на топливо для транспорта вместе с... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T17:00+0300
2025-11-04T17:00+0300
2025-11-04T17:00+0300
нефть
бизнес
сша
европа
саудовская аравия
saudi aramco
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки в краткосрочной перспективе, в частности, в связи с растущим спросом на топливо для транспорта вместе с ограниченным предложением со стороны США и Европы, заявил глава компании Амин Нассер. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем высокой маржи, учитывая растущий спрос на транспортное топливо в сочетании с ограниченным предложением нефтеперерабатывающих заводов в США и Европе", - сказал Нассер, выступая на конференции по итогам отчётности компании. Он отметил, что маржа нефтепереработки с начала года в среднем на 20% выше, чем в прошлом году, а в третьем квартале она удвоилась. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
https://1prime.ru/20251104/neft-864215744.html
сша
европа
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, бизнес, сша, европа, саудовская аравия, saudi aramco, энергетика
Нефть, Бизнес, США, ЕВРОПА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco, энергетика
Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки
Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки в краткосрочной перспективе