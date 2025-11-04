https://1prime.ru/20251104/neft-864216271.html

Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Saudi Aramco ожидает высокой маржи нефтепереработки в краткосрочной перспективе, в частности, в связи с растущим спросом на топливо для транспорта вместе с ограниченным предложением со стороны США и Европы, заявил глава компании Амин Нассер. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем высокой маржи, учитывая растущий спрос на транспортное топливо в сочетании с ограниченным предложением нефтеперерабатывающих заводов в США и Европе", - сказал Нассер, выступая на конференции по итогам отчётности компании. Он отметил, что маржа нефтепереработки с начала года в среднем на 20% выше, чем в прошлом году, а в третьем квартале она удвоилась. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

